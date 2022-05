Qual è la differenza tra vino biologico, naturale e biodinamico?

I vini biologici e biodinamici condividono le stesse pratiche biologiche, come evitare pesticidi e fertilizzanti. Scopriamo di più!

Negli ultimi anni si è assistito a un significativo aumento della consapevolezza pubblica sui prodotti biologici e sulle abitudini alimentari sane. La crescente domanda di prodotti naturali e biologici sul mercato dimostra che oggi le persone si preoccupano molto di ciò che consumano e di come questo influisca sul loro benessere.

Le tendenze del mercato ecologico riguardano anche il mondo del vino, e questo è particolarmente importante per gli amanti del vino che tendono a consumare quotidianamente un bicchiere del loro vino preferito durante il pranzo o la cena.

Una cosa è certa: una volta che si decide di abbandonare il tipo di vino abituale e tutti quei sapori e aromi che fanno venire l’acquolina in bocca, bisogna essere pronti per un gusto un po’ diverso, il gusto della natura stessa.

Vino Biologico

Come suggerisce il nome, il vino biologico è ottenuto da uve prodotte biologicamente secondo i rigidi regolamenti e principi dell’agricoltura biologica. Ciò implica che l’uso di fertilizzanti sintetici, erbicidi o pesticidi è severamente vietato e controllato dall’ECOCERT in Europa e dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). Per essere etichettato come “vino biologico” è necessario soddisfare un lungo elenco di regole e requisiti emanati dall’organo di governo agricolo del paese produttore.

Come viene prodotto?

I produttori di vino biologico utilizzano metodi alternativi per preservare l’uva dai parassiti, come l’introduzione di insetti benefici nelle colture e l’uso di “diserbanti” come pecore e polli per proteggere le colture dalle erbacce. Inoltre, il metodo di copertura delle colture e l’uso di compost nei vigneti hanno una grande influenza sui nutrienti essenziali e benefici dell’uva, ma anche sulla sfera fisica, chimica e biologica della salute del suolo e sulla qualità dell’uva. Le colture di copertura sono collocate tra i filari e servono ad attirare insetti benefici che migliorano la qualità del suolo e delle piante.

Non sono ammessi solfiti aggiunti

Si tratta di composti chimici naturalmente presenti nel processo di fermentazione del vino. Tuttavia, i solfiti vengono comunemente aggiunti dai produttori di vino per aumentare la durata di conservazione e il sapore di invecchiamento che amiamo nel vino. Se il vino è prodotto secondo le norme e i regolamenti biologici, ma contiene solfiti aggiunti, viene etichettato come vino prodotto da uve biologiche, ma non è un vino biologico.

Non è consentito l’uso di OGM

Le uve coltivate con metodo biologico non possono contenere organismi geneticamente modificati (OGM). Inoltre, il vigneto in cui cresce l’uva biologica deve essere pulito, senza fertilizzanti o pesticidi sintetici, almeno tre anni prima della raccolta dell’uva biologica. Tutti gli ingredienti aggiunti al vino devono essere di origine biologica, mentre gli ingredienti non biologici non devono superare il 5% del contenuto del vino e devono essere elencati nella Lista nazionale delle sostanze consentite e proibite.

Leggete anche Vini biologici per vedere le migliori aziende vinicole biologiche e i loro prodotti in tutto il mondo.

Vino Biodinamico

La viticoltura biodinamica è un metodo sviluppato dal filosofo austriaco Rudolf Steiner negli anni Venti. Il filosofo si concentrava sulla creazione di un intero ecosistema fertile e sull’utilizzo di un calendario astronomico per scandire le diverse fasi della coltivazione, tra cui la vendemmia, la potatura, l’irrigazione e il riposo del vigneto. Inoltre, questo concetto biodinamico è legato ai quattro elementi: terra, fuoco, acqua e spiga. L’idea di Steiner prevedeva la creazione di un ecosistema agricolo equilibrato e armonioso.

La vinificazione biodinamica segue tutti i principi dell’agricoltura biologica, ma con un passo in più rispetto a quest’ultima, in quanto offre un approccio diverso e olistico all’agricoltura, con una maggiore attenzione al suolo, al clima locale e alle tecniche di coltivazione per produrre uva in condizioni ideali. Queste pratiche includono anche la preparazione del processo di fertilizzazione utilizzando corna di mucca riempite di compost e interrate nei vigneti. I vini biodinamici contengono un sigillo ufficiale di Demeter International, la più grande organizzazione di certificazione dell’agricoltura biodinamica rappresentata da 45 Paesi nel mondo. I vini biodinamici europei contengono il sigillo Biodyvin, che rappresenta solo le aziende vinicole europee.

La differenza tra vino biologico e biodinamico

I vini biologici e biodinamici condividono le stesse pratiche biologiche, come evitare pesticidi e fertilizzanti artificiali. Tuttavia, i vini biodinamici possono contenere una quantità di solfiti aggiunti che non è conforme agli standard USDA per i vini biologici certificati. Pertanto, non tutti i vini biologici sono biodinamici, mentre molti vini biodinamici sono anche biologici.

Le Cantine Biodinamiche Più Popolari

Yealands, Marlborough, Nuova Zelanda

Cullen Wines, Australia

Domaine Anderson, Anderson Valley, California

Montinore Estate, Valle di Willamette, Oregon

Vini Reyneke, Sudafrica

Vino Naturale

In genere, i vini naturali sono prodotti con i primi e più antichi metodi di vinificazione. Poiché non esistono regole rigide o certificazioni standard, ogni produttore di vino determina il proprio metodo di coltivazione, fermentazione e imbottigliamento del vino naturale. Di solito, l’uva viene raccolta a mano e pressata a mano. I vini naturali non contengono additivi chimici durante il processo di vinificazione, ma sono fermentati spontaneamente con lieviti autoctoni.

I vini naturali non sono filtrati, non hanno gusti alterati o aromi aggiunti, e quindi hanno un aspetto torbido e talvolta un forte odore solforoso. Nella maggior parte dei casi, i vini naturali non sono affinati in rovere, quindi hanno una vita breve e sono prodotti in quantità minori.

I vini naturali hanno un sapore aspro, che ricorda le note del sidro o del kombucha. Questo perché il vino naturale è un semplice succo d’uva fermentato con poche altre aggiunte.

VinNatur, l’associazione italiana per la produzione di vini naturali, organizza ogni anno “La Degustazione VinNatur” a Gambellara, in Veneto. Si tratta di uno dei più grandi eventi sul vino naturale in Europa. Qui potrete assaggiare una serie di vini naturali di alta qualità che cambieranno la concezione dei vini naturali e del loro gusto e profumo “strano”.