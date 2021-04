Mascherine: i materiali migliori per farle in casa

Seppur le mascherine chirurgiche e i filtranti facciali siano le misure migliori, una ricerca svela i materiali migliori per quelle fai da te

Il modo migliore per proteggere noi stessi e gli altri dal coronavirus è indossare la mascherina protettiva. Le linee guida consigliano di indossare una maschera chirurgica o un filtrante facciale (FFP2 o FFP3), ma in assenza di questi strumenti può risultare necessario indossare una maschera fai da te. Una nuova ricerca analizza i materiali più adatti e il loro potere filtrante.

Mascherine: una questione anche economica

Se in Italia e nel mondo occidentale in generale trovare mascherine chirurgiche ormai è molto facile, ancora non è così per paesi le aree più povere del mondo. Dove i servizi sanitari e i governi non hanno i mezzi per procurarsi questi strumenti diventa quindi necessario trovare soluzioni che possano “tamponare” questa mancanza. Queste soluzioni devono essere possibilmente economiche e che si possano trovare con materiali di facile reperibilità. L’emergenza dovuta al SARS-CoV-2 deve essere affrontata a livello globale e una protezione efficace ma a basso costo può quindi risultare fondamentale.

I materiali per il fai da te

Allo scoppio dell’emergenza coronavirus l’Università della Georgia in America ha iniziato a studiare quali materiali comuni potessero avere un più alto potere filtrante. I loro risultati sono stati ora pubblicati su Aerosol Science and Technology. I ricercatori hanno testato 33 diversi materiali commercialmente accessibili non limitati ai tessuti di stoffa, includendo cotone e poliestere, tessuti misti, materiali a base di cellulosa, materiali comunemente trovati e utilizzati negli ospedali e altri ancora. In generale i risultati mostrano come i materiali migliori siano quelli multistrato. Stoffe composte da 2/3 strati di materiale riescono a filtrare più del 50% delle particelle microniche e submicroniche espulse da una persona. Se ben adattate al viso mascherine composte con questi materiali, ad esempio tendaggi oscuranti, riescono a bloccare l’84% delle particelle che possono trasmettere il virus. Due persone che indossano questo tipo di mascherine riducono la trasmissione dell’infezione di circa il 96%. Importante però stare attenti alla traspirabilità: i ricercatori sconsigliano l’uso di sacchetti sottovuoto, pile o tessuti per le borse della spesa a causa di una bassa traspirabilità. Da evitare inoltre filtri HEPA/MERV (ad esempio i sacchetti dell’aspirapolvere) a causa della possibile presenza di fibra di vetro che potrebbe essere inalata.

Una piattaforma per testare le mascherine fai da te

I risultati dello studio sono stati utilizzati per creare una piattaforma utile alle persone per fare la migliore mascherina fai da te. Nel sito, disponibile a questo link, ci sono consigli pratici sui materiali da scegliere, test per verificare la capacità filtrante dei materiali, guide per la realizzazione delle mascherine e tante altre informazioni utili. Nga Lee (Sally) Ng, autrice della ricerca spera che questi risultati migliorino la diffusione e l’uso di questi sistemi di protezione affermando:

Non tutti capiscono l’importanza della trasmissione del virus per via aerea e l’importanza di indossare una mascherina. Il modo migliore per proteggere noi stessi e gli altri è ridurre le particelle espirate dalla fonte, e la fonte è il nostro viso. Questa protezione si amplifica se davvero tutti iniziamo a indossare le mascherine.

