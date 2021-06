La variante delta: è un reale pericolo o soltanto psicosi?

Tra fake news, vaccinazioni e presagi funesti un riassunto, in termini spiccioli, dell’opinione scientifica attuale in merito alla nuova variante delta

9 marzo 2020: Giuseppe Conte, in diretta nazionale, annuncia l’inizio del primo lockdown della storia italiana. Qualche mese dopo, incolonnati lungo le strade di Bergamo, dei camion militari trasportano bare civili. La foto, diventata in poco tempo virale, grida un chiaro messaggio: di Covid-19 si può morire. La scienza, si sa, può fare miracoli: le grandi aziende farmaceutiche Pfizer, Astrazeneca, Johnson & Johnson e Moderna hanno realizzato dei vaccini in tempi record, sfruttando tecniche differenti.

Dopo mesi di no-vax, fake news, complottisti e “andrà tutto bene”, l’incubo sembra non essere ancora del tutto finito. A preoccupare, stavolta, una nuova variante del virus, la “variante delta”. E’ un pericolo reale o soltanto psicosi? Scopriamolo insieme.

Perché il Virus cambia “aspetto”?

Immagina di essere un latitante. A causa di numerose testimonianze, è stato realizzato e diffuso il tuo identikit. Cosa faresti per non essere riconosciuto ed imprigionato? Sicuramente cambieresti in modo radicale il tuo aspetto. Alla base delle mutazioni dei virus vi è lo stesso concetto, cioè la necessità di adattarsi per ottenere dei vantaggi come, ad esempio, la maggiore trasmissibilità o la possibilità di “ingannare” il sistema immunitario di individui già immunizzati (per vaccinazione o infezione contratta). In poche parole: il virus cambia per non essere debellato.

Dal punto di vista “pratico”, un virus è formato da semplice materiale genetico contenuto in un involucro di proteine e necessita di un altro organismo per sopravvivere. Le mutazioni sono dovute ad errori di “copiatura” del suo codice genetico nel processo di diffusione e riproduzione. Quando questi si accumulano nel tempo, danno origine ad una nuova variante dello stesso. L’unico modo per evitare questo fenomeno è impedire la circolazione e la replicazione del virus, semplicemente vaccinandosi.

Perché la variante Delta è diventata “così famosa”

Il codice del virus Sars-Cov-2 è stato isolato per la prima volta nel gennaio 2020: da allora, numerose sono state le varianti registrate su scala mondiale. Tra queste, soltanto alcune sono diventate predominanti perché particolarmente contagiose. Prima della variante Delta, è stata riconosciuta la variante Alfa, ribattezzata dai mass-media con il nome di “variante inglese”. Secondo i dati dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), tale variante è stata responsabile, nel giugno 2021, del 74,9% dei contagi totali registrati. Questi dati, tuttavia, sono destinati a scendere proprio a causa della diffusione della variante Delta. Meglio conosciuta come “variante indiana”, presenta una contagiosità superiore del 40-50% rispetto alla precedente.

Quali sono le “fasce bersaglio” della variante Delta?

Si è registrato, nelle zone in cui la variante Delta risulta essere particolarmente diffusa, un aumento dei contagi tra giovani e giovanissimi, prevalentemente non vaccinati. A questi, si aggiungono gli adulti che hanno ricevuto soltanto metà dose vaccinale. Analizzando criticamente questi dati, è possibile decifrare un chiaro segnale positivo. Lo spostamento del target bersaglio, infatti, mette in luce due determinanti aspetti:

I vaccini stanno funzionando . Dall’ultimo studio apparso su Cell, si può ben evidenziare come, rispetto alle altre varianti, la Delta sia tra le meno “abili” ad eludere gli anticorpi promossi dalla vaccinazione o dalla contrazione della malattia.

. Dall’ultimo studio apparso su Cell, si può ben evidenziare come, rispetto alle altre varianti, la sia tra le meno “abili” ad eludere gli anticorpi promossi dalla vaccinazione o dalla contrazione della malattia. Il pressing sugli ospedali sta diminuendo. Tendenzialmente, più un individuo è giovane, meno è probabile che, se ammalato, necessiti di cure presso strutture attrezzate. Ciò rende più gestibile l’ondata dei contagi e riduce potenzialmente il numero delle vittime.

Ad oggi, nessuna delle varianti registrate risulta essere resistente ai vaccini. La diffusione di queste ultime è un fenomeno del tutto naturale e scientificamente spiegabile. Dunque, stai alla larga dalle fake news! E ricorda: monitorare e studiare l’andamento del virus è compito esclusivo di medici e scienziati. Vaccinarsi – laddove possibile – è l’unica arma e dovere morale di ogni cittadino.