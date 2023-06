Conoscere l’insonnia: cause, sintomi e opzioni di trattamento

L’insonnia può essere un disturbo molto fastidioso perché rende stanchi, irritabili e poco produttivi. Vediamone la cause e le possibili soluzioni

Il sonno è un processo naturale e indispensabile che aiuta a ripristinare e ringiovanire il corpo e la mente. È uno stato di riposo che si verifica quando il cervello si spegne parzialmente e permette al corpo di rilassarsi. Dormire è fondamentale perché permette di recuperare le energie spese durante il giorno, per essere freschi al mattino e pronti ad affrontare nuove sfide.

I pattern di sonno variano nel corso dell’età e sono diversi tra bambini e adulti. I neonati passano quasi tutto il tempo a dormire, ma iniziano ad essere più svegli all’età di quattro mesi, quando entrano nella prima fase REM del sonno. Crescendo d’età, il tempo passato a dormire diminuisce, anche se è necessario concedersi un minimo di ore a notte per mantenere uno stato di benessere.

A volte però, le persone non riescono a dormire correttamente, a sufficienza o a dormire del tutto, svegliandosi stanche e di malumore. Questa condizione, chiamata insonnia, è uno dei disturbi più comuni al mondo, che colpisce quasi 800 milioni di esseri umani. Spesso viene sottovalutata o trattata solo con farmaci, che sul lungo termine non portano a risolvere la patologia. Il problema è che l’insonnia non è una malattia, ma solo un sintomo di qualche altro disturbo, che invece dovrebbe essere trattato. Perciò, conoscere le cause è fondamentale per capire qual è il trattamento giusto.

Le cause più comuni dell’insonnia

L’insonnia è l’incapacità di addormentarsi o di mantenere il sonno durante la notte. Si definisce transitoria (a breve termine) quando dura meno di 3 settimane, e cronica (a lungo termine) quando dura da più di 3 settimane. Si stima che dal 10% al 20% degli adulti soffra di questo disturbo a lungo termine, che diventa più comune con l’avanzare dell’età: circa il 75% delle persone di età superiore ai 65 anni riferisce di avere questo problema. La causa più comune dell’insonnia è lo stress, che può essere qualsiasi tipo di tensione mentale o emotiva, in particolare la depressione e l’ansia. Quest’ultima è uno dei disturbi più diffusi, ma che può facilmente essere riconosciuto e curato. A volte basta sottoporsi a dei brevi test, come quello delle sette domande, per scoprire se si soffre d’ansia.

Ma la mancanza di sonno può derivare anche da dolori, come il mal di schiena o l’artrite, dalla sindrome delle gambe senza riposo, o da problemi respiratori come l’asma o l’enfisema. Anche l’uso di alcune sostanze può alterare la capacità di dormire, come l’alcol o alcuni farmaci, compresi quelli prescritti per la depressione. Anche l’uso di smartphone e PC può compromettere la qualità del sono a causa della luce blu ed infatti si consiglia l’utilizzo di appositi occhiali.

Conseguenze e trattamenti

L’insonnia può causare problemi nella vita lavorativa e sociale e avere un impatto negativo sulla salute di corpo e mente. I sintomi possono variare da persona a persona, ma la stanchezza è la sensazione più comune, soprattutto al mattino quando ci si alza senza aver recuperato le energie spese il giorno precedente. Inoltre può causare difficoltà a concentrarsi, irritabilità e stress nei rapporti sociali. Se si è stanchi tutto il giorno perché non si dorme a sufficienza, questo può influire sul rendimento al lavoro o a scuola, ed è più probabile che si commettano errori a causa dell’incapacità di rimanere lucidi.

Il trattamento dell’insonnia include il cambiamento di alcune abitudini, la consulenza ad uno psicoterapeuta oppure una combinazione dei due. Tra i comportamenti consigliati ci sono il mantenimento di un programma di sonno regolare, cioè andare a letto e alzarsi ogni giorno alla stessa ora, anche nei fine settimana. Caffè, alcol e nicotina possono interferire con i cicli del sonno, perciò è meglio evitarne l’uso alla sera. L’esercizio fisico regolare può invece migliorare la qualità del sonno, anche se è consigliato durante il giorno e non alla sera, quando è meglio optare per attività più rilassanti.

In caso di insonnia a lungo termine l’uso fai da te di farmaci andrebbe evitato. Meglio rivolgersi ad un medico oppure chiedere consulenza ad un terapeuta, che saprà analizzare e curare le cause di questo disturbo. Dalla sezione scienze è tutto, continuate a seguirci!