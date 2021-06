Il Campionato Europeo di calcio e gli Azzurri: la fisica dei bomber

In occasione del Campionato Europeo di Calcio, con l’aiuto della fisica, ti spiego per quale motivo, tu ed io, non diventeremo mai calciatori a differenza di Spinazzola.

Berlino, 9 luglio 2006: l’Italia vince i mondiali di calcio. Il cronista Marco Civoli, in preda all’emozione, pronuncia l’emblematica frase “il cielo è azzurro sopra Berlino”. Sulle note di Seven Nation Army, il Bel Paese – patria di grandi calciatori come Gianni Rivera e Roberto Baggio – conferma il suo primato: pizza, calcio e mandolino.

15 anni dopo, la Nazionale è alle prese con un’altra importante competizione: il Campionato Europeo di Calcio. Sebbene la rosa sia stata completamente aggiornata, il patriottismo è ancora vivido: i calciatori sono tutt’ora idolatrati dalle proprie tifoserie al pari di supereroi.

Amati e odiati – ma sicuramente ben pagati – questi atleti sono sottoposti, nel corso di un singolo match, a sforzi prolungati ed estenuanti in condizioni climatiche a volte estreme. Quanto è dura, davvero, la vita da bomber? Con l’aiuto della fisica, proviamo a buttare giù qualche conto.

Quanto ha corso Spinazzola nella partita Italia-Svizzera del Campionato Europeo di Calcio?

Durante la prossima partita azzurra, prova ad osservare Spinazzola correre lungo la fascia: il centrocampista della Roma riesce a raggiungere, in condizioni di scatto massimo, una velocità impressionante: ben 33,8 km/h. Nel corso di Italia-Svizzera, il giocatore è stato in campo per tutta la durata del match. Se supponiamo di trascurare i minuti di recupero, il tempo totale ammonta a 90 minuti, cioè 1 ora e mezza. Un campo da calcio a 11 è lungo 105 metri e largo 68 metri: l’area di gioco è quindi di 7140 metri quadri. Scattando alla massima velocità e mantenendola costante, il giocatore potrebbe giungere da un’area di rigore all’altra in circa 12 secondi. Se fosse instancabile, potrebbe attraversare 450 volte l’intera superficie durante una sola partita!

Spinazzola ricopre, nello schema 4-3-3 scelto da Mancini per il Campionato Europeo di Calcio, il ruolo di difensore: teoricamente, il giocatore si trova spesso davanti al portiere azzurro (posizione di riferimento). Supponiamo che abbia attraversato in linea retta l’intero campo di gioco ad ogni corner o tiro in porta a favore degli azzurri (rispettivamente 3 e 13) . Inoltre, ipotizziamo che abbia percorso interamente la propria metà campo in occasione di calci d’angolo (2) e tiri in porta (6 totali) a favore degli avversari.

Impostando un rapido conto, possiamo affermare che: se la partita fosse composta soltanto da azioni che si concludono con un tiro o che iniziano con un calcio d’angolo, Spinazzola avrebbe percorso, contando sia l’andata che il ritorno alla sua posizione “di riferimento”, circa 5 chilometri. Ma le azioni di cui abbiamo tenuto conto sono soltanto una piccolissima parte del match. Inoltre, non sempre è possibile, per un giocatore, muoversi una sola volta per azione e in un’unica direzione: occorre alzare la stima.

Secondo i dati forniti dalla Gazzetta, un calciatore può percorrere in media 8-10 chilometri per partita. Dal 2012 al 2021, il difensore ha giocato circa 207 match in diversi club. Se fosse stato sempre titolare e mai sostituito, avrebbe coperto circa quattro volte la distanza Roma-Milano.

Quali sono le conseguenze fisiche di tali sforzi?

Ebbene sì: la vita da bomber non contempla soltanto campionati, Wags, Ibiza e addominali ma anche vesciche ai piedi e dolori alle articolazioni. E’ proprio quella del ginocchio la più colpita, soprattutto in termini di lesioni al menisco e al legamento crociato.

Anche questo fenomeno può essere banalmente spiegato dalla fisica: la rotula non è altro che il fulcro di una leva di terzo genere. In quest’ottica, la resistenza è data dalla tibia e dal perone mentre la potenza è determinata dal femore. L’articolazione del ginocchio risulta non solo essere sollecitata durante la corsa, ma anche durante l’esecuzione di tutti i fondamentali del calcio. Lo sforzo prolungato e la predisposizione genetica di alcuni individui causano l’usura della cartilagine, che – se integra – impedisce la corrosione meccanica dell’articolazione. Tale fenomeno comporta non solo un aumento degli attriti nella leva, ma anche una minore stabilità strutturale. Il trattamento di questa pericolosa condizione, chiamata artrosi, deve essere tempestivo e mirato perché, a lungo andare, può compromettere la funzionalità del ginocchio.

Speriamo che tutte le leve funzionino alla grande, e che anche questo Campionato Europeo di Calcio possa tingersi d’azzurro. Stavolta, però, senza le imbarazzanti suonerie di Wlady.