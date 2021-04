Crema per combattere l’acne: i nuovi prodotti Nordic Oil

Tra i problemi della crescita e dell’adolescenza, oltre agli scompensi umorali, tutti conoscono, ahimè, il problema dell’acne. Scopriamo come combattere questo fastidio con i nuovi prodotti Nordic Oil

Lo scrittore praghese Franz Kafka, sosteneva che la giovinezza è felice, in quanto ha la capacità di vedere la bellezza. Secondo Kafka chiunque conservi la capacità di cogliere la bellezza non diventerà mai vecchio. Un’affermazione che sembra ricalcare il plot narrativo del film di Paolo Sorrentino che gli valse il premio Oscar nel 2014. Ora, senza nulla togliere ai grandi artisti, poeti e scrittori come Celine e tanti altri, bisogna riconoscere che crescere non è così semplice, come la memoria e il ricordo di una mente adulta e nostalgica, possano affermare e sostenere.

Il problema dell’acne

Tra i problemi della crescita e dell’adolescenza, oltre agli scompensi umorali, tutti conoscono, ahimè, il problema dell’acne, definito non a caso come la patologia dell’adolescenza. Appurato che di acne si può soffrire non solo durante la prima fase dell’adolescenza, ma anche più avanti con il trascorrere di questa fase, oggi vi sono molti rimedi e cure, per evitare questa fastidiosa malattia del follicolo pilo-sebaceo, che come ben sappiamo è sovente responsabile principale della comparsa di lesioni infiammatorie che possono diventare punti neri, noduli o cisti. Fanno la loro comparsa in quelle che sono le aree ricche di ghiandole sebacee.

I nuovi prodotti Nordic Oil

Come sappiamo il periodo in cui questo problema si manifesta in modo più violento è proprio durante la stagione estiva a cui stiamo andando incontro. Motivo per cui è consigliabile effettuare una cura contro l’acne, con un rimedio sicuro, efficace e affidabile. Tra gli altri la crema acne al CBD è considerato attualmente uno dei sistemi più efficaci, naturali e sicuri che si possano utilizzare per risolvere lo spiacevole problema e il disturbo dell’acne. Tra i principali produttori e distributori del prodotto volto a curare l’acne, troviamo oggi la Nordic Oil, azienda leader per il settore europeo, che propone una nuova gamma di prodotti e di rimedi per l’acne. Bellezza e benessere sono due concetti cardine per il vivere odierno, un aspetto che non va trascurato per la nostra salute e per il nostro aspetto esteriore, specialmente durante la fase della pubertà e della crescita a cui ogni individuo è naturalmente esposto.

La linea cosmetica dei prodotti biologici oggi si avvale di nuove creme anti acne che sono state elaborate attraverso le infiorescenze della Cannabis Sativa, attraverso procedimenti studiati ad hoc che danno risultati molti positivi, testati e garantiti. La crema per l’acne è stata testata e studiata per ogni diversa tipologia di pelle, che sfrutta e fa utilizzo di ingredienti che sono al 100% vegan. Questo tipo di prodotto interviene quindi sul processo infiammatorio che è caratteristico dell’acne, che come ben sappiamo può essere di quattro differenti tipologie, alcune più acute come quella conglobata.

Anche nel caso di un tipo di acne nodulo-cistica, che colpisce per fortuna solo il 10% dei soggetti durante la fase puberale, diventa importante trattare la nostra epidermide con prodotti biologici che non siano troppo lesivi e aggressivi, visto che il PH potrebbe risentirne alla lunga. Proprio per questo motivi si consiglia di utilizzare i nuovi prodotti della Nordic Oil i quali fanno utilizzo di creme a base di CBD. Come sappiamo, l’olio di CBD oggi viene utilizzato come antinfiammatorio e può avere diverse tipologie di utilizzo e di applicazione. In questo caso specifico, la crema al CBD per l’acne risulta essere uno dei rimedi naturali e clinicamente testati più sicuri ed efficaci del momento.