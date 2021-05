Come verificare se l’integrale di una funzione è corretto con una calcolatrice scientifica? Scopriamolo in questo breve articolo!

Si dice che integrale sia una funzione che descrive l’area sotto la curva per l’integrale dato. Prendendo l’integrale della derivata della funzione genererà la funzione originale. Specifica anche la posizione di un oggetto o di un solido da qualsiasi punto nel tempo dato in base ad almeno due punti della velocità di un oggetto. Il calcolo manuale degli integrali è fondamentale e difficile da fare, basta provare un Calcolatore Integrali che permette di risolvere gli integrali della funzione in base alla variabile coinvolta. Mostra anche la procedura dettagliata dei calcoli.

Come verificare la correttezza della funzione:

Se vuoi calcolare l’integrale della funzione, stai risolvendo per l’anti-derivata della funzione. Per verificare se il calcolo è accurato o meno, è sufficiente inserire la risposta in qualsiasi calcolatrice scientifica utilizzando la funzione d / dx e quindi confrontare i risultati.

Ad esempio: supponiamo che tu stia risolvendo l’integrale di una funzione “cos (2x)” e la risposta per questa funzione possa essere sin (2x) / 2 + c ma non sei così sicuro della risposta. Tutto quello che devi fare è calcolare il cos (2x) originale usando la sostituzione arbitraria per “x”. quindi, metti il ​​cos (2 x 7) che fa ~ 0,136737.

Ora, è necessario utilizzare la funzione d / dx dalla calcolatrice utilizzando lo stesso valore di x, d / dx (sin_2x) / 2), x = 7. Quindi, la calcolatrice genera l’output di ~ 0,136737. Se il risultato per la funzione è lo stesso del risultato calcolato manualmente, significa che lo hai fatto con successo. Puoi anche utilizzare il calcolatore di integrazione che ti aiuta a valutare gli integrali della funzione e ti mostra la procedura passo passo dei calcoli.

Come la calcolatrice scientifica esegue i calcoli integrali:

Il calcolatore scientifico può calcolare solo gli integrali definiti perché usano metodi approssimativi per trovare il valore. La regola matematica è nota come “regola di Simpson“. La regola originale di Simpson viene applicata alla funzione f (x), quando la curva è liscia entro l’intervallo di “a” e “b”. Spesso, viene applicata una regola composita per trovare l’integrale di una curva che non è liscia. La logica di base dell’utilizzo della regola composita di Simpson è quella di scomporre l’intervallo di “a” e “b” in sub intervalli più piccoli. Quindi, in questo modo la curva appare più liscia negli intervalli di suddivisione.

Supponiamo di dividere gli intervalli di “a” e “b” in n sottodivisioni. Quindi, puoi dire che aumentando il numero di sottodivisioni possiamo ridurre l’errore di approssimazione. Questi calcolatori possono risolvere gli integrali utilizzando i valori più alti per la variabile n. Puoi considerare il calcolatore dell’integrale definito per eseguire il calcolo degli integrali definiti. E puoi usare il calcolatore dell’integrale indefinito per i calcoli dell’integrale indefinito.

Perché vengono utilizzati i doppi integrali:

Si dice che il doppio integrale della funzione sia un modo per integrarsi sull’area bidimensionale. Fondamentalmente viene utilizzato per determinare il volume della superficie che si trova sotto la curva. Hanno due variabili che definiscono f (x, y) nello spazio tridimensionale.

Conclusione

In questo articolo, abbiamo discusso come verificare se l’integrale di una funzione è corretto o meno con l’assistenza di un calcolatore scientifico. È difficile controllare il risultato dell’integrale sulla carta ma puoi farlo usando la calcolatrice. È inoltre possibile verificare la correttezza degli integrali eseguendo i calcoli sul calcolatore degli integrali che mostra la procedura passo passo dei calcoli.