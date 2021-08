Fleming, buon compleanno! Il Premio Nobel che ha salvato l’umanità

In occasione del 140esimo compleanno di Alexander Fleming, ripercorriamo insieme le tappe fondamentali della sua ricerca

La medicina è l’unica scienza che riesce a cambiare, praticamente, la vita dell’uomo. In che modo? Evitando, ad esempio, che questa termini per una banale infezione. Nel corso del diciannovesimo e del ventesimo secolo, numerosi studiosi hanno gettato le basi di questa meravigliosa disciplina. Spesso, nel tentativo di migliorare la qualità di vita dell’ intera umanità, hanno perso di vista la propria (come nel caso di Rosalind Franklin). La chimica, deceduta durante le sue importantissime ricerche, ha dato un fondamentale contributo nella definizione del DNA, storicamente attribuito ai soli scienziati Watson e Crick.

Questa scoperta è stata preceduta da un’altra, fatta dal batteriologo Alexander Fleming qualche anno prima: la penicillina. Non fu, però, l’unica riconducibile allo scienziato: egli, infatti, fu anche il primo a scoprire un enzima importantissimo, il lisozima. In occasione del suo 140esimo compleanno, analizziamo insieme l’impatto scientifico e sociale di queste scoperte.

Fleming: la fortuna di essere testardi

E’ il 1922 . La Prima Guerra Mondiale è terminata da un paio d’anni e per Fleming non è stato di certo un bel periodo. Durante le numerose battaglie in cui diede supporto medico, lo scienziato sottolineò più volte quanto l’utilizzo di antisettici superficiali, come l’acqua ossigenata, fosse inutile per le ferite profonde e infette tipiche dei conflitti bellici. Egli propose alternative mirate alla stimolazione interna delle difese naturali del corpo, mai accettate con entusiasmo dal Collegio Reale dei Chirurghi.

Nel tentativo di collezionare dei risultati che avvalorassero la sua tesi, il batteriologo stava conducendo nei suoi laboratori delle analisi su un campione di muco nasale. Osservando quest’ultimo all’interno di una capsula, notò, dopo qualche settimana, l’assenza di microbi sulle secrezioni. Questi, però, erano presenti su tutto il resto della capsula. Per capirne di più, decise di ripetere la stessa esperienza con altre secrezioni umane. Evidenziò che, lo stesso fenomeno, interessava anche le lacrime.

Attraverso quest’osservazione Fleming capì che, all’interno di queste sostanze, si celasse un enzima capace di disinnescare i microbi. Insomma, un meccanismo misterioso messo in atto dal corpo umano per difendersi. Con enorme fiducia nelle sue intuizioni, decise di isolarlo: dopo qualche tentativo, ci riuscì ma i risultati furono deludenti. L’azione del lisozima si rivelò molto scadente nei confronti dei batteri patogeni e quindi totalmente inutili in presenza di questi, proprio come l’acqua ossigenata.

Fortunatamente, l’ennesima sconfitta non distrusse l’entusiasmo di Fleming che continuò a cercare, nonostante tutto, terreno fertile per le sue idee rivoluzionarie.

Il treno che passò due volte

Durante altri esperimenti, Fleming notò nuovamente, nel 1928, un fenomeno insolito. All’interno di una capsula era presente della muffa: la famosa Penicillinum notatum. Lo scienziato evidenziò come, nei pressi di tale sostanza, non ci fosse alcun segno di coltura batterica. Da successivi esperimenti evidenziò quanto essa fosse efficace nei confronti di streptococchi, stafilococchi e i bacilli della difterite. Questa scoperta, tuttavia, aveva un importante limite. Fu impossibile, per i primi anni, isolare il principio attivo puro e quindi produrne una grande quantità. Contemporaneamente, vennero commercializzati e diffusi da una nota casa farmaceutica i sulfamidici, i quali vennero accolti con discreto successo, sebbene poco efficaci in presenza di forte carica microbica.

Ancora una volta, i risultati di Fleming vennero oscurati. Questo, però, fu l’ultimo colpo da incassare prima della rinascita.

Dalla delusione alla rivincita: Fleming diventa Premio Nobel

Grazie all’aiuto di altri colleghi, come Florey e Chain, Fleming riuscì a dimostrare come, la penicillina pura, fosse 10 volte più potente dei sulfamidici. Nell’agosto del 1942, lo scienziato capì per la prima volta la validità delle sue supposizioni: grazie all’utilizzo della penicillina, un uomo in condizioni gravissime guarì dalla meningite.

Tale evento suscitò l’interesse di numerose case farmaceutiche. Gli studiosi decisero così di unire le proprie forze per raggiungere un obiettivo comune: capire come produrre, in grandi quantità, il portentoso gruppo di molecole.

Finalmente, la forza e l’impegno di Fleming vennero adeguatamente riconosciuti: il 25 ottobre 1943, il batteriologo ricevette il prestigioso Premio Nobel.

Perchè questa scoperta è stata così importante?

La Penicillina è stata, a tutti gli effetti, il primo antibiotico scoperto. Essa, infatti, aveva ottimi risultati nei confronti delle infezioni da batteri gram-positivi. E’ proprio grazie a questa famiglia di molecole che oggi malattie come la sifilide e la polmonite hanno un tasso di mortalità decisamente più basso.

Aldilà degli importanti risultati nel breve termine, questa scoperta ha ampliato le frontiere della ricerca scientifica. In poco tempo, si è arrivati ad estendere la copertura anche alle malattie dovute a batteri Gram-Negativi. Nuovi antibiotici, infatti, sono stati realizzati e perfezionati nel corso degli anni successivi, come il cloramfenicolo e le tetracicline.

La medicina è fatta di piccoli grandi passi. Grazie al lavoro e al sacrificio di menti illustri come Fleming e Franklin, la vita di migliaia di persone è stata risparmiata. Qualcuno ancora fatica a comprendere il ruolo chiave della scienza nel benessere quotidiano: d’ignoranza, purtroppo, si muore (soprattutto nel bel mezzo di una pandemia mondiale). Gli antipiretici, le scarpe anti-infortunistiche, la connessione wifi, i mezzi di trasporto: ogni possibilità è frutto del progresso. Caro Fleming, perdonaci. L’umanità non è all’altezza della tua caparbietà: oggi più che mai.