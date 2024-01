Batteri: una scoperta ha identificato 35 ceppi di nuove specie

Nell’ambito dei batteri, c’è un’interessante scoperta pubblicata sulla rivista BMC Microbiology che riguarda 35 ceppi di specie del tutto nuove. Vediamo i dettagli

Alcuni ricercatori hanno scoperto 35 ceppi di batteri nei campioni dei pazienti presso l’ospedale universitario di Basilea, in Svizzera. Lo studio, pubblicato sulla rivista BMC Microbiology, afferma che alcuni di questi batteri appena scoperti possono aprire la strada a nuove opportunità di ricerca e trattamenti per le infezioni correlate grazie alla loro rilevanza clinica. Il dottor Daniel Goldenberger, autore principale dello studio, ha dichiarato:

Tali collegamenti diretti tra le specie di batteri appena identificate e la loro rilevanza clinica sono stati raramente pubblicati in passato.

Lo studio si è concentrato sulla conoscenza degli agenti patogeni nel mondo che infettano gli esseri umani per rendere più semplice il loro trattamento. Dal 2014, Goldenberger e il suo team hanno raccolto e analizzato i campioni di pazienti, studiando 61 agenti patogeni batterici sconosciuti provenienti da persone con condizioni mediche diverse. Per loro è stato difficile sequenziare questi genomi batterici utilizzando metodi tradizionali. Quindi, si sono rivolti a un metodo relativamente nuovo per la loro analisi: un algoritmo, che ha loro permesso di confrontare le sequenze con ceppi noti e identificare quindi 35 nuove specie.

Batteri: la scoperta dei nuovi ceppi può aiutare le future diagnosi

Delle 35 nuove specie scoperte, sette sono clinicamente rilevanti, nel senso che potevano causare infezioni. I ricercatori hanno classificato gli altri 26 batteri come “difficili da identificare”. Lo studio ha rilevato anche che la maggior parte dei batteri recentemente identificati appartenevano a due generi: Corynebacterium (sei specie) e Schaalia (cinque specie). Il dottor Daniel Goldenberger ha aggiunto:

Possiamo trovare molte specie di questi due generi nel microbioma naturale della pelle umana e nella mucosa. Questo è il motivo per cui sono spesso sottovalutate e la ricerca su di esse è scarsa.

Una volta entrati nel flusso sanguigno possono essere dannosi. Inoltre, secondo lo studio, uno dei batteri “difficili da identificare” trovati in una ferita da morso di cane sul pollice di un paziente potrebbe essere un nuovo agente patogeno. Il team continuerà a lavorare su questo studio raccogliendo e sequenziando campioni di pazienti presso l’Università dell’Ospedale di Basilea. Si spera che oltre 20 ceppi di batteri della scoperta possano aiutare la diagnosi e il trattamento futuri delle infezioni.

