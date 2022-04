yeedi: robot aspirapolvere in offerta ancora per poco

I robot aspirapolvere di yeedi sono interessati da importanti offerte in questi giorni. Tuttavia non dureranno ancora a molto

Pulire casa può essere molto difficoltoso, sia per la grandezza in sé della stessa, che per il tempo sempre più esiguo a disposizione. I robot aspirapolvere possono essere una soluzione comoda, soprattutto se si vive in compagnia di animali domestici. Oggi andremo a vedere alcuni prodotti di yeedi che, ancora per pochi giorni, saranno interessati da importanti offerte su Amazon. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questi sconti.

Tutti i robot aspirapolvere di yeedi in offerta

Il primo è il k700, un robot 2 in 1 in grado non solo di aspirare la polvere, ma anche di lavare i pavimenti. Nella modalità combinata, il robot ha un’autonomia di ben 110 minuti con la massima aspirazione di 2000 Pa, perfetta per eliminare peli e altro anche dai tappeti. Il serbatoio da 300 ml contiene un disinfettante in grado di sterilizzare l’area appena pulita. Questo piccolo elettrodomestico è disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 229,99 €, ma con queste offerte il prezzo cala a soli 160,99 €.

Il secondo robot è lo yeedi vac hybrid. Con un sensore per tappeti avanzato, yeedi vac hybrid aumenterà automaticamente la sua potenza di aspirazione al massimo quando si trova su un tappeto. Al massimo del carico è in grado di sviluppare una potenza di aspirazione pari a 2500 Pa. Anche per questo modello, l’autonomia è di 110 minuti. Se opterete per la versione vac station avrete inoltre una comoda stazione di ricarica che permetterà anche l’autosvuotamento della cassetta di raccolta. Molto utile e comodo se non si vuole entrare a contatto con lo sporco appena raccolto. Potete acquistare lo yedi vac hybrid a soli 209,99 €, mentre per la versione vac station il prezzo lievita leggermente a 399,99 €.

Yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Mappatura avanzata, Controllo APP & Alexa, ideale per Pulizia Domestica, Peli Animali Robot aspirapolvere 2 in 1: il robot yeedi vac hybrid è versatile ed è adatto per la pulizia di sporco asciutto e umido. Aspira ad alte prestazioni e pulisce con un sistema di pulizia intelligente. Il sensore di rilevamento del tappeto integrato consente di riconoscere in modo intelligente i pavimenti e li evita durante la pulizia.

yeedi vac station (vac max + Stazione di Svuotamento Automatico )Robot aspirapolvere Lavapavimenti 2-in-1 Aspira e Lava, mappatura visuale e navigazione intelligente, autonomia di 200 min 30 giorni di pulizia senza sforzo: dimenticati di dover passare l'aspirapolvere e svuotare ogni volta raccoglitori di sporco maleodoranti con la stazione auto-svuotante che svuota automaticamente lo sporco di yeedi, e raccoglie 30 giorni di residui. Mai più starnuti o pizzicore al naso, perfetto per famiglie con bambini e animali.

L’ultimo prodotto in offerta è il mop station. Come per gli altri modelli, anche quest’ultimo è un 2 in 1, in grado di aspirare e pulire contemporaneamente. È dotato di una potenza pari a 2500 Pa e di un’autonomia pari a 180 minuti, in grado di pulire a fondo anche le case più grandi. La stazione è dotata inoltre di due serbatoi da 3,5 L in grado di pulire il robot appena finita la pulizia. Per ottenere lo sconto di 100 € dovrete applicare il coupon presente nella pagina del prodotto.

Per poter usufruire di queste offerte tuttavia dovrete affrettarvi. Questi sconti saranno validi sono fino alle 23:55 del 13 aprile. Per non perdervi future offerte relative all’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!