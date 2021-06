Yeedi Prime Day: le migliori offerte per aspirapolveri smart

In questo articolo una selezione di tre prodotti di Yeedi a prezzi davvero scontati in occasione del Prime Day su Amazon del 21 e 22 giugno

Quale migliore occasione per acquistare un nuovo aspirapolvere smart. Yeedi sbarca su Amazon con tre prodotti scontatissimi in occasione del tanto atteso Prime Day di Amazon. Di seguito una rapida descrizione e poi il link per acquistare subito uno dei loro prodotti in promozione.

Yeedi 2 hybrid Robot Vacuum Cleaner

Si tratta di un aspirapolvere 2 in 1 che lava e aspira. Dotato di mappatura di navigazione intelligente e potenza di 2500 Pa. Comandabile da App dedicata e compatibile con Amazon Alexa.

Il robot è alimentato da una batteria di 5200 mAh che gli consente un’autonomia di 200 minuti. Il prezzo di listino è di 299,99€, tuttavia in occasione del Prime Day lo troverete al prezzo di 209,99€.

Yeedi k700 Robot vacuum cleaner

Si tratta di un robot aspirapolvere anch’esso 2 in 1, lava e aspira con 2000 Pa di potenza. Navigazione smart e ottima resa anche con peli di animali domestici, tappeti e pavimenti particolarmente duri.

La modalità pavimenti ha un’autonomia di 250 minuti ed è in grado di avviarsi e arrestarsi in maniera automatica per evitare di scivolare su pavimenti duri. La copertura in vetro rinforzato gli consente di essere bella da vedere e resistente ai graffi.

La potrete trovare su Amazon a 181,99€ anziché 299,99€ come da prezzo di listino.

Yeedi k650 3 in 1 Robot Vacuum Cleaner

Ultima, ma non per importanza, troviamo la k650. Anch’essa aspirapolvere 2 in 1 da 2000 Pa di potenza compatibile con Alexa e ideale per peli di animale, pavimenti rognosi, e tappeti.

La spazzola in silicone di nuova concezione impedisce ai capelli di annodarsi. L’autonomia è di circa 130 minuti con una ricarica. Risulta anche compatibile con le strisce di delimitazione, inoltre i sensori intelligenti evitano collisioni e cadute.

Troverete la k650 al prezzo di 129,99€ anziché 199,99€ come da prezzo di listino in occasione del Prime Day.

Voi cosa ne pensate di queste offerte Yeedi?