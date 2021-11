yeedi: nuove offerte sugli aspirapolvere per il Black Friday

Anche yeedi fa partire le sue offerte sugli aspirapolvere per questo Black Friday. Quali sono i prodotti interessati? Scopriamolo insieme

Il Black Friday e il Cyber Monday sono ormai alle porte e molte società hanno fatto partire le loro offerte in occasione di questi giorni. Fra le tante, anche yeedi ha colto la palla al balzo e ha subito lanciato delle offerte sui suoi aspirapolvere che sono attive a partire da oggi e che interesseranno gli utenti per tutto il Black Friday e anche il Cyber Monday. Una buona opportunità per chi non ha molto tempo a casa da dedicare alla pulizia o per chi magari ha degli animali domestici che perdono pelo ogni giorno.

Ecco tutti i dettagli sulle offerte di yeedi per gli aspirapolvere in occasione del Black Friday

La società non si è lasciata di certo intimorire dalle concorrenti e anzi ha subito piazzato ben sette device in offerta per accontentare un po’ tutti gli utenti. Che voi vogliate spendere una bella somma o poco più di un centinaio di euro, yeedi ha l’offerta che fa al caso vostro. Vediamo adesso tutti i prodotti in ordine crescente di prezzo.

Il primo device in offerta è lo yeedi k650, un buon aspirapolvere 2 in 1. Questo dispositivo infatti è dotato di una vaschetta per l’acqua che permetterà di aspirare e lavare il vostro pavimento in una sola volta. È dotato di una potenza di aspirazione di 2000 Pa, risulta compatibile con Alexa e può essere gestito facilmente tramite app. Lo troverete in sconto di ben 60 €, ai quali potrà esser aggiunto un coupon di ulteriori 10 €, attivabile direttamente sulla pagina del prodotto.

Il secondo aspirapolvere invece è lo yeedi k700. Anche questo come il precedente è un aspirapolvere 2 in 1 dotato di vaschetta per l’acqua. Proprio come il k650, anche il k700 è dotato di una potenza d’aspirazione di 2000 Pa, ma può essere gestito attraverso l’apposito telecomando in dotazione. Il k700 è venduto con uno sconto pari al 30%, ovvero 69 € in meno rispetto al prezzo di listino.

yeedi k700 Robot aspirapolvere, aspirapolvere 2 in 1 per aspirare e lavare i pavimenti, Aspirazione 2000 Pa, navigazione smart, per peli di animali domestici, tappeti e pavimenti duri [Copertura generale] La navigazione smart con tecnologia di mappatura basata su videocamera permette al robot aspirapolvere di mappare l'area circostante e pianificare un percorso a zigzag per pulire un intero piano della propria casa ed evitare di saltare zone critiche. Il risultato è una pulizia più efficiente e profonda rispetto a una pulizia con un percorso casuale

Successivamente troviamo lo yeedi 2 hybrid. Proprio come gli altri, anche il 2 hybrid è un aspirapolvere 2 in 1. Tuttavia risulta dotato di una potenza d’aspirazione pari a 2500 Pa che lo rende adatto per risucchiare anche lo sporco più ostinato. Può essere gestito comodamente tramite app ed è compatibile anche con Alexa. Lo sconto per questo aspirapolvere è del 37% pari a 111 €.

(in offerta su amazon.it) yeedi 2 hybrid Robot Aspirapolvere, 2-in-1 Robot Aspira e Lava con Mappatura di navigazione intelligente con mappa, potenza di 2500 Pa, Controllo APP & Alexa per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli 【Aspira e lava i pavimenti allo stesso tempo 】Un sistema di pulizia ottimizzato con una potenza di aspirazione fino a 2500 Pa per prelevare sporco, detriti e peli di animali domestici da qualsiasi nascondiglio. Il sistema di lavaggio intelligente con un serbatoio elettrico da 240 ml elimina lo sporco più ostinato. Aspira e lava contemporaneamente, il pavimento sarà impeccabile.

Il quarto device è lo yeedi vac hybrid, il primo fra questi proposti dotato di stazione di svuotamento automatico. Dotato di una potenza d’aspirazione di 2500 Pa, anche questo aspirapolvere è in realtà un 2 in 1, grazie alla pratica vaschetta per lavare il pavimento. Questo device risulta adatto sia per pavimenti che per tappeti e può esser gestito comodamente tramite app. Con uno sconto del 30%, ovvero 90 €, potrete acquistarlo a soli 209,99 €.

(in offerta su amazon.it) Yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione Potenza 2500Pa, rilevamento tappeto, Mappatura di navigazione intelligente, Controllo APP & Alexa, 110minuti di autonomia Robot aspirapolvere 2-in-1& Lavaggio: yeedi vac hybrid è versatile e pronto per lo sporco bagnato e quello asciutto. Aspira con un'elevata potenza di aspirazione e lava con un sistema di lavaggio intelligente. Il sensore di rilevamento tappeti integrato riconosce in modo intelligente il tuo tappeto ed evita di lavarlo.

È il momento adesso dello yeedi vac max, il “fratello maggiore” dello yeedi vac hybrid. Contrariamente all’altro, non è dotato di una stazione di svuotamento automatico. Tuttavia, la potenza d’aspirazione di questo dispositivo è pari a 3000 Pa e ha un’autonomia di ben 200 minuti, ovvero più di 3 ore, per pulire anche le case più grandi. Lo potrete acquistare con uno sconto di 110 €, circa il 31% in meno del suo prezzo consigliato.

Yeedi vac max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione Potenza 3000Pa, rilevamento tappeto, Mappatura di navigazione intelligente, Controllo APP & Alexa, 200 minuti di autonomia (bianco) [Potenza di aspirazione imbattibile di 3000 Pa per un'aspirazione ancora più accurata] Con una potenza di aspirazione di 3000 Pa e un sistema di pulizia a 4 fasi, Yeedi vac Max aspira peli di animali domestici, briciole e sporco come un vortice. È perfetto per moquette, pavimenti in legno e piastrelle ed è ideale per case con animali.

Il penultimo aspirapolvere in sconto è lo yeedi vac station. Come per lo yeedi vac max la potenza d’aspirazione di questo aspirapolvere è di 3000 Pa ed è dotato di un’autonomia di 200 minuti. In dotazione troviamo, oltre alla stazione di svuotamento automatico, un sensore migliorato che ne regola la potenza sulla moquette per aspirare al meglio ogni particella di sporco. Lo sconto per questo prodotto è del 20%, ovvero 100 € in meno rispetto al prezzo di listino.

L’ultimo prodotto è lo yeedi Mop Station, ovvero la punta di diamante della società. La differenza con gli altri è visibile ad occhio nudo. Il dispositivo infatti è dotato di una stazione ben più grande dei suoi “cugini”. Questo perché all’interno troviamo ben due vaschette. Una dovrà esser riempita d’acqua che, grazie alla sua costruzione, garantirà una pulizia automatica del robot; la seconda invece raccoglierà l’acqua sporca per garantire una pulizia più efficiente dell’aspirapolvere. Lo sconto per questo dispositivo è solo del 15%, ovvero 100 €.

Questi erano tutte le offerte di yeedi per questo Black Friday e per il Cyber Monday. Questi sconti sono già attivi e saranno validi fino al 5 dicembre. Avrete quindi circa due settimane per decidere se acquistare o meno uno di questi splendidi aspirapolvere. Voi cosa ne pensate degli sconti visti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte che interesseranno il mondo tecnologico, e non solo, in questi giorni, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!