Yeedi: modello Vac Hybrid in offerta tramite coupon esclusivo

Vi segnialiamo il modello di aspirapolvere smart Yeedi Vac Hybrid che potrà essere acquistata ad un prezzo vantaggioso tramite coupon

Al giorno d’oggi le aspirapolveri smart stanno prendendo sempre più piede nelle case di moltissime persone. Quest’oggi vi presentiamo uno sconto esclusivo per un prodotto di fascia media. Stiamo parlando del Yeedi Vac Hybrid che potrà essere acquistato su Amazon ad un prezzo veramente vantaggioso. Scopriamo di seguito qualche importante caratteristica.

Caratteristiche tecniche

Si tratta di un robot aspirapolvere 2 in 1: il robot Yeedi vac hybrid è versatile ed è adatto per la pulizia dello sporco asciutto e umido. Aspira ad alte prestazioni e pulisce con un sistema di pulizia intelligente. La tecnologia di elaborazione delle schede visive e il sensore di fondo creano una mappa del tuo spazio abitativo, mentre Yeedi guida attraverso tutto il processo di pulizia come se avesse due occhi.

La potenza d’aspirazione si attesta sui 2500 Pa con due ventole che permettono la pulizia profonda di tappeti e pavimenti duri, eliminando efficacemente anche polvere e peli di animali. Questo lo rende perfetto per appartamenti in cui vivono animali domestici.

App dedicata e autonomia

La pulizia è incredibilmente intuitiva con Yeedi Vac Hybrid robot aspirapolvere.Il robot infatti può riconoscere le tue stanze e creare una mappa della casa modificabile di conseguenza. Autonomia di 110 minuti e ricarica automatica: yeedi vac hybrid robot aspirapolvere funziona fino a 110 minuti con una singola carica (nella minima aspirazione). Quando la batteria è inferiore al 15%, il robot tornerà alla base di ricarica e continuerà a pulire da dove era stato precedentemente interrotto.

Tra le altre cose, è anche possibile stabilire limiti virtuali con l’app Yeedi, oppure scegliere una stanza o una determinata area di pulizia. Grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, è possibile avviare la pulizia anche con comandi vocali.

Coupon sconto

Cliccando su questo link avrete la possibilità di acquistare su Amazon Yeedi Vac Hybrid al prezzo di 219.99€ anziché 299.99€ utilizzando il seguente coupon: A79JA6CY. Voi cosa ne pensate di questo robot aspirapolvere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.