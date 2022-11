Yeedi: il Black Friday è già cominciato per i robot aspirapolvere

Manco poco all’avvio ufficiale del Black Friday, ma Yeedi si è presa in anticipo e ha messo in sconto i suoi robot aspirapolvere. Vediamo le offerte!

Come sappiamo si sta avvicinando il momento del Black Friday, ma molte aziende stanno anticipando i tempi. Tra queste c’è Yeedi, il noto produttore di robot aspirapolvere, con tantissimi modelli in offerta. Se volete fare un bel regalo di Natale o semplicemente semplificarvi la vita con le pulizie, potrebbe essere l’occasione adatta!

Tutte le offerte per il Black Friday

Gli sconti del Black Friday sono già attivi e lo rimarranno fino al 29 novembre. Vediamo i dettagli dei migliori prodotti in sconto.

yeedi vac max Robot Aspirapolvere

Si tratta di un aspirapolvere lavapavimenti, con un potente aspiratore da ben 3000Pa. A bordo dei sensori in grado di rilevare in maniera automatica tappeti e angoli della casa. Tramite l’App è possibile interfacciarsi anche con Alexa. La tecnologia di mappatura di Yeedi Vac Max funziona all’unisono con un sensore di tracciamenti del pavimento. La mappa realizzata dai sensori rimane comunque modificabile in base alle esigenze. Toccando lo schermo sarà possibile selezionare le zone della casa che si vogliono pulire e quelle in cui invece non è necessario passare. Per ulteriori dettagli potete fare riferimento alla nostra recensione.

Potete acquistarlo ad un prezzo di 239,99 euro, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo di listino, utilizzando il box Amazon qui sotto oppure su eBay.

(in offerta su amazon.it) yeedi vac Max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione 3000Pa, Autonomia 200 min, Pulizia Personalizzata, Barriere virtuali (aggiornamento 2 hybird) [Versione di aggiornamento di yeedi 2 hybrid ] La potenza aspirante da 3000Pa è più potente di quella dell yeedi 2 hybrid. yeedi vac max aspira accuratamente peli di animali domestici, briciole e sporco. È perfetto per moquette, legno e piastrelle ed è ideale per case con animali domestici.

yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere

Il robot aspirapolvere 2 in 1 Yeedi vac hybrid è versatile ed è adatto per la pulizia dello sporco asciutto e umido. Aspira ad alte prestazioni e pulisce con un sistema intelligente. La tecnologia di elaborazione della immagini crea una mappa del tuo spazio abitativo, mentre l’intelligenza artificiale guida il robot attraverso tutto il processo di pulizia. La potenza d’aspirazione si attesta sui 2500 Pa con due ventole che permettono la pulizia profonda di tappeti e pavimenti duri, eliminando efficacemente anche polvere e peli di animali. Questo lo rende perfetto per appartamenti in cui vivono animali domestici. Vac hybrid può lavorare fino a 110 minuti consecutivi con una singola carica. Quando la batteria è inferiore al 15%, il robot tornerà alla base di ricarica e continuerà a pulire da dove si era precedentemente interrotto. Potete leggere la nostra recensione per ulteriori dettagli.

Potete acquistarlo ad un prezzo di 199,99 euro, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino, utilizzando il box Amazon qui sotto oppure su eBay.

(in offerta su amazon.it) yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Pulizia Personalizzata, Barriere Virtuali, Controllo App & Alexa [Potenza di aspirazione di 2500 Pa] Con una potenza di aspirazione di 2500 Pa e un sistema di pulizia a 4 livelli, yeedi vac hybrid aspira accuratamente peli di animali domestici, briciole e sporco. È IDEALE per famiglie con animali domestici.

yeedi vac 2 pro Robot Aspirapolvere

Un altro esempio di tecnologia avanzata. Il sistema di mappatura di vac 2 pro con la telecamera posta sulla parte più alta del robot aspirapolvere e lavapavimenti è in grado di fornire un’area della casa precisa. La potenza di 3000 Pa è più che sufficiente per pulire un appartamento di medie dimensioni. La spazzola centrale unita a quella laterale riescono a raggiungere ogni angolo della casa. Polvere, briciole e tutte le piccole sporcizie che si possono accumulare sui nostri pavimenti vengono aspirati senza problemi.

Potete acquistarlo ad un prezzo di 319,99 euro, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino, utilizzando il box Amazon qui sotto oppure su eBay.

yeedi vac 2 pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti con lavaggio oscillante, 3000Pa, rilevamento ostacoli 3D, Runtime 240 min, Aspira e Lava con mappatura intelligente per Peli di Animali Ora è tutto pulito: yeedi vac 2 pro aspirapolvere e Lavapavimenti ha un sistema di pulizia oscillante unico e una potente potenza di aspirazione di 3000 Pa. Con il doppio miglioramento delle capacità ed efficienza di pulizia, elimina efficacemente le macchie ostinate, ed è un buon aiuto per le pulizie di casa.

yeedi vac station Robot Aspirapolvere

Il penultimo aspirapolvere in sconto è lo yeedi vac station. Come per lo yeedi vac max la potenza d’aspirazione di questo aspirapolvere è di 3000 Pa ed è dotato di un’autonomia di 200 minuti. In dotazione troviamo, oltre alla stazione di svuotamento automatico, un sensore migliorato che ne regola la potenza sulla moquette per aspirare al meglio ogni particella di sporco.

Potete acquistarlo ad un prezzo di 349,99 euro, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino, utilizzando il box Amazon qui sotto oppure su eBay.

yeedi vac station robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Svuotamento Automatico, 3000Pa di aspirazione, mappatura intelligente, autonomia di 200 min, Controllo APP & Alexa (vac station) 30 giorni di pulizia senza mani: Forget vacuuming and say goodbye to frequent cleaning of smelly dust containers – La stazione self-emptying regola automaticamente la sporcizia nel contenitore per la polvere yeedi attraverso un periodo di fino a 30 giorni. No more dringing or itchy noses – perfetto per famiglie con bambini e animali domestici

yeedi mop station robot pulitore mop e aspirapolvere automatico

L’ultimo prodotto è lo yeedi Mop Station, ovvero la punta di diamante della società. La differenza con gli altri è visibile ad occhio nudo. Il dispositivo infatti è dotato di una stazione ben più grande dei suoi “cugini”. Questo perché all’interno troviamo ben due vaschette. Una dovrà esser riempita d’acqua pulita e garantirà la pulizia automatica delle spazzole del robot; la seconda invece raccoglierà l’acqua sporca per garantire una pulizia più efficiente dell’aspirapolvere.

Potete acquistarlo ad un prezzo di 419,99 euro, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino, utilizzando il box Amazon qui sotto oppure su eBay.

yeedi mop Station 2 in 1, robot pulitore mop e aspirapolvere automatico, lavaggio automatico di mop, mop pressurizzati, 2500 Pa, navigazione visiva, rilevamento tappeti Spazza con Spazzole sempre Pulite: La yeedi mop station è dotata di un'innovativa stazione autopulente per lavare, inumidire e asciugare le spazzole automaticamente. Il robot rileva lo stato delle spazzole e ritorna alla stazione base per il lavaggio quando sono sporche. Così pulirà sempre con spazzole pulite senza alcuno sforzo da parte vostra..

Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!