XIDU PhilHolder: il giveaway per un accessorio imperdibile!

XIDU PhilHolder è un accessorio utilissimo per chi utilizza PC e tablet per molte ore al giorno che migliora il comfort e la postura. Inoltre è in corso un giveaway per ottenerne uno in omaggio!

A causa della pandemia globale, ci sono molte probabilità di dover passare molte ore davanti al computer portatile a casa. Hai dolori al collo dopo aver fissato a lungo TikTok dalla stessa angolazione? Hai mai sentito dolore alla schiena quando cerchi di allungare il braccio? Considera di investire in un supporto per laptop che può aiutarti a prevenire questi momenti o ad alleviare il dolore. Dovresti scegliere un supporto per laptop che mantenga la giusta postura della schiena e del collo mentre stai lavorando. XIDU ha annunciato alcuni piccoli gadget che mirano a migliorare la tua esperienza di lavoro/studio da casa e anche le prestazioni del tuo portatile! Nel frattempo, XIDU sta anche organizzando un grande GIVEAWAY dedicato a questi questi nuovi prodotti! Tutti i dettagli i dettagli alla fine di questo articolo.

XIDU PhilHolder: gli accessori perfetti per tablet, PC e smartphone

Dal telefono al tablet, PhilHolder può davvero supportare qualsiasi dispositivo! Il PhilHolder è semplice, ma elegante a suo modo. Il prodotto è piuttosto durevole e robusto grazie alla realizzazione interamente in metallo. Con le caratteristiche di rotazione a 360 gradi, è possibile regolare il supporto a qualsiasi angolo. XIDU ha inserito anche una porta di ricarica su di esso nel caso in cui le persone abbiano bisogno di caricare il dispositivo quando lo usano. PhilHolder può supportare telefoni e tablet con schermo fino a 13 pollici, liberare la mano e rilassare il collo! Utilissimo quando si vogliono guardare video su TikTok o YouTube.

XIDU Supporto Cellulare e Tablet, Philholder Porta Cellulare da Tavolo Girevole a 360° Regolabile Alluminio Supporto Tablet per iPad Mini/Air/Pro, Kindle, Supporto Tablet o Telefono da 5,2"-13,3" Eccellente stabilità e sicurezza: Mantiene il centro di gravità; la base solida e rotonda in metallo e il cuscinetto in silicone lo rendono abbastanza forte da supportare tutti i tablet. La colonna rinforzata in alluminio aumenta la forza di supporto, e con la struttura di design gravitazionale, questo supporto per tablet rimane stabile in ogni momento di utilizzo

Se fai il pendolare o viaggi spesso con il PC portatile, probabilmente avrai bisogno di un supporto portatile che possa essere messo in una custodia imbottita o in una borsa da viaggio. Se ti piace portare il supporto con te sul posto di lavoro, è meglio sceglierne uno leggero e pieghevole che occupi uno spazio minimo e facile da installare. PhilStand è la scelta migliore in questo senso. Con le sue caratteristiche portatili e regolabili, PhilStand può adattarsi a dispositivi fino a 15 pollici. La regolazione a sette angoli e il morbido cuscinetto in silicone possono aiutare a mantenere il vostro computer portatile saldamente in posizione. XIDU include anche un sacchetto di trasporto nel pacchetto che può riporre nella vostra borsa, così il vostro computer portatile è ben protetto.

XIDU Supporto PC Portatile, PhilStand 7 Angoli Regolabile Alluminio Porta Notebook, Portatile Supporto per Notebook ​Compatibile con MacBook Air/Pro, Dell, HP, Supporta Laptop e Tablet Fino a 15,6" Leggero e portatile: Pratico design pieghevole e leggera lega di alluminio riduce al minimo il peso del supporto per laptop, solo 263 g e può essere piegato fino alle dimensioni di 25 x 4,3 cm. Posizionare nella custodia inclusa dopo essere piegato, è facile da trasportare e utilizzare a casa o ufficio

Una volta che si aumenta l’altezza, è possibile utilizzare lo spazio extra per la tastiera e il mouse Bluetooth. Costruito con una lega di magnesio-alluminio e con un design a vuoto centrale, limiterà l’eccessivo riscaldamento dei computer portatili. PhilStand Pro è perfetto per l’ufficio a casa la maggior parte delle volte. Regola il supporto ad una giusta elevazione, massimizza il comfort per te stesso. Così il PhilStand Pro può anche liberare spazio sulla scrivania.

XIDU Supporto PC Portatile, PhilStand-Pro Supporto per Laptop Ergonomico Portatile in Alluminio Supporto per Computer Regolabile Compatibile con Macbook Air/Pro, Dell, HP, Altri Laptop da 10"-15,6" Regolabile ed ergonomico: Questo supporto pieghevole per laptop ha un doppio angolo regolabile di 45°, che può essere regolato a diverse altezze e angoli per soddisfare le esigenze di un funzionamento confortevole in diversi scenari, al fine di ridurre al minimo i problemi di affaticamento del collo e mantenere una postura sana del corpo. Regolazione libera senza attrezzi

PhilStand Max può assicurare che il computer portatile sia perfettamente allineato durante tutte le ore che passerai con esso. In pratica si preoccupa della tua salute più di te. Viene fornito con un design in lega di alluminio con altezza estensibile e regolabile. Non importa se vuoi sederti o stare in piedi, i tuoi occhi saranno paralleli alla parte superiore dello schermo. Supportando fino a 17 pollici di larghezza del laptop, PhilStand Max fa un lavoro eccellente sulla scrivania. Con il design ergonomico, fa in modo che tu sia sempre nella postura più comoda!

Il giveaway

XIDU sta tenendo un grande GIVEAWAY per tutti gli stand qui sopra. Ci sono 40 premi disponibili in totale. Controlla il loro post su Facebook e partecipa per vincere.