XIDU: gli sconti del Black Friday stanno arrivando

Tantissimi prodotti XIDU, in occasione del Black Friday, saranno acquistabili a prezzi vantaggiosissimi su Amazon ed Aliexpress, vediamo

L’azienda XIDU fa sapere che le offerte in occasione del Black Friday non tarderanno ad arrivare. Sono pronti infatti numerosi sconti anche decisamente consistenti. Anche tutta la serie di nuovi proiettori XIDU, lanciati quest’anno, saranno in grande sconto. Su Amazon, in particolare, l’offerta speciale sarà dedicata ai proiettori e, inoltre, uno sconto del 20% su tutti gli altri accessori per laptop.

Sconto Amazon per Proiettore XIDU

Per i clienti Amazon italiani, è riservato uno sconto di 60€ più un cavo HDMI compreso nel prezzo per quanto concerne questo proiettore.

Ma non è finita qui, infatti per gli acquirenti di XIDU su Amazon, è compresa una Amazon Fire TV Stick con l’acquisto di qualsiasi proiettore sopra i 100€. Per riscattarla, sarà necessario inviare il numero d’ordine al Customer Service di XIDU tramite l’indirizzo email ds@xidu-e.com per richiedere un’unità della quantità disponibile limitata.

Sconto Aliexpress

Anche per gli utenti aliexpress le offerte non sono finite qui. Sconti fino al 95%. Per la prima mezz’ora PhilStand e PhilHolder avranno uno sconto di 6$, che rappresenta il prezzo minimo storico dell’anno.

Il PhilBeam P1, che è invece il miglior proiettore LCD sul mercato, sarà disponibile a 200$. Controllate comunque la pagina ufficiale XIDU su Aliexpress per ulteriori offerte succulente.

Voi cosa ne pensate di queste promozioni? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.