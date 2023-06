Xiaomi Smartband 7: in offerta da Unieuro

Offerta imperdibile per la smartband dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare la Xiaomi Smartband 7 con uno sconto pari al 28% da Unieuro, approfittatene subito!

Una smart band è un ottima compagna per gli sportivi. E questa Xiaomi Smartband 7 vanta certamente un ottimo rapporto qualità prezzo. La costruzione è ottima e vanta una protezione dai liquidi fino a 5 ATM di pressione. Quindi nessun problema anche ad utilizzarla durante l’allenamento in piscina. Scopriamo insieme perché potrebbe fare al caso vostro.

Xiaomi Smartband 7: caratteristiche principali della band in offerta da Unieuro

Xiaomi Mi Band 7 ora supporta supporta il monitoraggio di oltre 100 tipi di esercizi sportivi. Abbiamo ancora la possibilità di registrare la frequenza cardiaca, ma viene aggiunto il sensore SpO2 per determinare la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Questa smart band può monitorare il livello di saturazione 24 ore su 24 e se il dato sarà inferiore al 90%, l’utente verrà avvisato con un messaggio sul display e dopo un po’ verrà attivata anche la vibrazione. Viene introdotto anche la funzione Always on Display.

Continuiamo con le funzionalità di base come il contapassi e la stima delle calorie bruciate. Abbiamo poi il monitoraggio della qualità del sonno che ci aiuterà a riposarci meglio. Infine questa smart band farà anche da personal trainer, grazie al software in grado si calcolare tempi di recupero e fornire consigli sulla forma fisica. Il punto forte di Xiaomi Mi Band 7 è però la nuova batteria da 180 mAh che può sostenere un standard d’uso moderato per 14 giorni di fila. C’è anche il supporto agli assistenti vocali e funzionalità NFC. Il GPS è presenta invece solo nella versione Pro.

Conclusioni

Xiaomi Smartband 7 è ora disponibili in offerta da Unieuro a soli 42,99€; per acquistarla potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida fino a esaurimento scorte.