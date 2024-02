Xiaomi Smart Band 8 Active: in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

In arrivo su Amazon una fantastica offerta relativa allo Xiaomi Smart Band 8 Active. Disponibile da oggi con uno sconto del 12% al prezzo più basso di sempre

Tra le tante offerte disponibili ogni giorno per i clienti Amazon su tutte le categorie, come dispositivi mobili ed elettronica, quest’oggi vi segnaliamo un incredibile sconto del 12% sullo Xiaomi Smart Band 8 Active. Questo smart band ci offre un display 1,47 pollici, sistema di tracciamento dell’attività, monitoraggio della frequenza cardiaca e la classica visualizzazione dell’ora. In oltre, troviamo il sistema di monitoraggio del sonno, tracker multisport e monitoraggio della frequenza cardiaca, tutto ciò con un peso di soli 27 grammi. Da oggi disponibile su Amazon al prezzo di 21,90 euro.

Xiaomi Smart Band 8 Active: i dettagli dell’offerta Amazon

Visualizzazione chiara grazie al display ultra ampio da 1,47 pollici. Dimensioni e area di visualizzazione più ampie che vi consentiranno una maggiore funzionalità e una visualizzazione delle informazioni e dei contenuti più accattivante. Puoi controllare la frequenza cardiaca durante l’attività fisica o dare una rapida occhiata alle notizie durante il tragitto casa-lavoro direttamente dal tuo polso. Quadranti personalizzati che vi garantiranno la libertà di cambiare sempre. La nuovissima interfaccia e gli oltre 100 quadranti tra cui scegliere ti permettono di abbinare quadrante e cinturino in base ai tuoi gusti e al tuo stile.

Leggero e sottile con un corpo da appena 9,99 mm. Il design sottile e raffinato lo rende discreto quando lavori, svolgi attività fisica o mentre stai dormendo, per un’esperienza ancora più confortevole. Design raffinato e migliorato per la fibbia. Facile da indossare, bello ed elegante. Cinturino colorato e delicato sulla pelle perché realizzato con materiale morbido in TPU delicato sulla pelle. Liscio e ancora più impermeabile per allenarti in totale libertà. Una gamma completa di combinazioni di colori per dare risalto alla tua personalità.

(in offerta su amazon.it) Xiaomi Smart Band 8 Active Xiaomi Smart Band 8 Active

E voi? Cosa ne pensate di questa strepitosa offerta disponibile su Amazon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).