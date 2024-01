Xiaomi REDMI PAD 4: incredibile offerta targata Amazon

Disponibile su Amazon una fantastica offerta relativa allo Xiaomi REDMI PAD 4, il tablet da 128 GB di memoria, in versione “Grigio Grafite”. Disponibile da oggi a soli 161,40 euro

Tra le tante offerte disponibili ogni giorno per i clienti Amazon su tutte le categorie, come dispositivi mobili ed elettronica, quest’oggi vi segnaliamo un incredibile sconto del 16% sul tablet Xiaomi REDMI PAD 4. Questo tablet, in versione Grigio Grafite, presenta una capacità della memoria di ben 128 GB, con uno schermo da 10,61 Pollici ed il sistema operativo Android 12. Da oggi disponibile su Amazon a soli 161,40 euro.

Tablet Xiaomi REDMI TAB 4 in offerta su Amazon: i dettagli

Con il suo design ergonomico, il tablet Xiaomi Redmi Pad 4 128 Grigio Grafite offre un’ottima presa, per accompagnarti ovunque in viaggio. È il tablet ideale per soddisfare le esigenze dei tuoi team. Usa ogni momento, condividi facilmente tutti i tuoi file, scambia con i tuoi collaboratori, esplora e rimani connesso. Scopri il suo design sobrio ed elegante. Visualizza i tuoi contenuti e goditi un’esperienza coinvolgente. Con il suo ampio display 2K da 10,61″, le sue prestazioni audio Dolby Atmos e i quattro altoparlanti, potrai riprodurre, riprodurre video e apprezzarne la qualità.

Modalità scura per ridurre il fastidio agli occhi. Puoi attivarlo tutto il giorno o attivarlo prima di dormire per lasciare riposare gli occhi. Ti farà anche risparmiare la batteria. Attivare e disabilitarlo direttamente dal riquadro di scelta rapida. Presenta un processore MediaTek Helio G99, 128 GB di storage espandibile. Inoltre, connessione Wi-Fi 802.11 ac integrata. Se il modem router è compatibile, puoi navigare in velocità molto elevata su una distanza maggiore. In fine, tecnologia Bluetooth 5.3 integrata per sincronizzare i dispositivi compatibili (telefono cellulare, assistente personale).

