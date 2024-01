Xiaomi Redmi Note 13 Pro+: promo MediaWorld Tech Mania da non perdere

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ è il dispositivo di punta dell’azienda cinese, disponibile in offerta grazie alla promo MediaWorld Tech Mania. Scopri tutto sulla promozione

Il Redmi Note 13 Pro+ di Xiaomi è uno smartphone di punta dell’azienda cinese. La prima cosa che si nota di questo dispositivo è la nuova confezione. L’azienda è passata ad un packaging completamente rosso per i suoi dispositivi Redmi, e sarà così per tutti i futuri dispositivi. Lo smartphone di Xiaomi ha un display AMOLED curvo da 6,67 pollici, risoluzione 2712 x 1220. È in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 120 Hz con una frequenza di campionamento tattile di 240 Hz. Il display è in grado di coprire il 100% DCI-P3 con 500 nit di luminosità standard e 1800 nit di luminosità di picco. Il telefono ha anche il supporto Dolby Vision e HDR10+. Il design presenta il retro in vetro e la cornice in plastica, con l’azienda che ha incluso la resistenza alla polvere e all’acqua IP68, aspetto che lo rende molto più durevole anche in condizioni difficili rispetto al suo predecessore.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+: le caratteristiche tecniche

Il chip all’interno del dispositivo è un MediaTek Dimensity 7200-Ultra, che sembra essere una variante del MediaTek 7200. È un octa-core con 2 core Cortex-A715 e 6 core Cortex-A510 e si basa sul più recente processo di fabbricazione a 4 nm. Ha anche memoria LPDDR5 e spazio di archiviazione UFS 3.1 nelle varianti da 8 + 256 GB, 12 + 256 GB e 12 + 512 GB.

Questo smartphone presenta tre fotocamere sul retro, composte da un sensore Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP in grado di scattare in 12,5 MP e 200 MP nativi con zoom digitale lossless 2x e 4x utilizzando un ritaglio centrale sul sensore. Il telefono ha anche un ultra-wide da 8 MP e un macro da 2 MP. Nella parte anteriore è presente una fotocamera a fuoco fisso da 16 MP. La batteria è da 5000 mAh e il telefono supporta la ricarica da 120 W. Grazie alla promo MediaWorld Tech Mania, lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ costa 499,00 euro.

