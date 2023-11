XIAOMI Redmi Note 12 Pro+ 5G è in SUPER OFFERTA da Mediaworld!

Nel nuovo volantino Mediaworld è presente anche il Redmi Note 12 Pro+ 5G di Xiaomi, uno dei top di gamma della multinazionale cinese che spicca, se non altro, per l’ottimo rapporto qualità prezzo: scoprite con noi l’offerta imperdibile

Il top di gamma non deve necessariamente essere anche super costoso, basta saper scendere a compromessi. Un’ottima idea di buon rapporto qualità-prezzo ce lo dà proprio il Redmi Note 12 Pro+ 5G di Xiaomi e, seppur sia vero che esista il modello più recente Redmi Note 13 Pro+, rimane la perfetta alternativa per chi cerca un telefono dalle ottime prestazioni ad un prezzo accessibile. Il Redmi Note 12 Pro Plus è uno smartphone Android fortemente votato all’imaging, con un display da 6.67 pollici e una risoluzione di 2400×1800 pixel.

Il Redmi Note 12 Pro+ 5G è in offerta da Mediaworld: qualche dettaglio tecnico!

Presente il modulo 5G, oltre alle ovvie connettività Wi-fi e GPS. Ciò che spicca però nel Redmi Note 12 Pro+ 5G di Xiaomi è decisamente la fotocamera, da ben 200 megapixel e che consente al telefono di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8156×6124. Ottimo modo anche per registrare video, visto che consente di catturare materiale in 4K alla risoluzione di 3840×2160. E se volete il telefono di Xiaomi è in offerta nel nuovo volantino Mediaworld, trovate le info qua sotto!

Il modello è disponibile nella colorazione Blu e con una memoria massima di 256GB (vi ricordiamo che non è espandibile). Per i più smanettoni, il Redmi Note 12 Pro+ 5G monta un processore 2x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55, un chipset Dimensity 1080 MediaTek, una GPU Mali-G68 MC4 e ha 8GB di RAM.

E questo è quanto! Vi ricordiamo dunque che se volete acquistare il Redmi Note 12 Pro+ 5G ad un prezzo vantaggioso non dovete far altro che seguire il link qui sopra per raggiungere l’offerta dell’ultimo volantino di Mediaworld. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo della tecnologia. A 360°!