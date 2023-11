Xiaomi Redmi 12 C è in SUPER OFFERTA sul sito di MediaWorld

Xiaomi Redmi 12 C è in offerta e questo ottimo scontro è riscontrabile sul sito di MediaWorld. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Il Redmi 12C è un sorprendente smartphone Android progettato per offrire prestazioni elevate e una vasta gamma di funzionalità avanzate. Dotato di un processore octa-core MediaTek Helio G85 con una velocità di clock di 2 GHz, questo dispositivo garantisce una risposta rapida e una gestione efficiente delle applicazioni. Con una generosa capacità di memoria interna di 128 GB, espandibile fino a 1000 GB tramite scheda di memoria micro-SD, il Redmi 12C offre ampio spazio per archiviare foto, video, app e molto altro. Con 4 GB di memoria RAM, le prestazioni multitasking sono fluenti, consentendo di passare agevolmente tra diverse applicazioni senza intoppi.

Il Redmi 12C presenta uno schermo LCD da 6.71 pollici, con tecnologia touchscreen per una navigazione intuitiva. La presenza di uno slot di espansione per schede di memoria micro-SD assicura che tu abbia sempre abbastanza spazio per le tue esigenze di archiviazione.

L’offerta di MediaWorld sullo Xiaomi Redmi 12 C è pazzesca

La fotocamera posteriore da 50 megapixel offre una risoluzione eccezionale, catturando dettagli nitidi e luminosi in ogni scatto. Le funzionalità avanzate come HDR e Night Mode consentono di ottenere immagini di alta qualità anche in condizioni di luce sfavorevoli. La fotocamera frontale da 5 megapixel supporta il riconoscimento facciale per sbloccare il telefono in modo sicuro e veloce.

Per garantire la massima sicurezza, il Redmi 12C è dotato sia del riconoscimento facciale che di un lettore di impronte digitali, offrendo opzioni di sblocco avanzate e personalizzate. Grazie alla sua configurazione Quadri Band, questo smartphone assicura una copertura di rete affidabile in diverse regioni. Il design moderno e l’interfaccia utente intuitiva di Android completano il pacchetto, rendendo il Redmi 12C una scelta eccellente per chi cerca prestazioni affidabili e versatilità fotografica in un dispositivo mobile.

