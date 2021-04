Xiaomi Live Show e Mi Fan Festival: le migliori offerte

Con lo Xiaomi Live Show e il Mi Fan Festival arrivano due occasioni speciali per festeggiare un altro anno ricco di successi. Scopriamo insieme le migliori offerte

Xiaomi ha ufficialmente dato il via al periodo più importante dell’anno! Quasi due settimane di festeggiamenti per celebrare l’anniversario della propria fondazione e tutto è iniziato con un evento esclusivo, andato in onda ieri sera sui canali social dell’azienda, che ha visto la presenza di ospiti straordinari come Nicolò Balini, fotografo, videomaker e viaggiatore professionista conosciuto ormai come Human Safari, e la nota influencer, nonché speaker radiofonica e icona di stile, Paola Di Benedetto.

Xiaomi Live Show è stata anche l’occasione per celebrare l’arrivo in Italia dei nuovi smartphone della famiglia Redmi Note 10, pronti a conquistare la fascia media, e dei nuovi componenti della popolare serie di smartphone Mi, Mi 11 Lite e Mi 11 Lite 5G, che saranno anche tra i protagonisti delle super offerte in occasione del Mi Fan Festival.

Il mio nuovo viaggio è già in corso, anche se ne sto organizzando già tanti altri fuori dai confini europei, ma nel nuovo progetto con Xiaomi, insieme al mio nuovo compagno di avventure Redmi Note 10 Pro, l’idea sarà quella di sfidare i miei limiti personali oltre ai confini fisici del nostro Paese.

– Nicolò Balini.

Per me lo smartphone perfetto deve essere intuitivo, facile da usare e esteticamente bello da guardare. Ognuno di noi ha una propria e diversa interpretazione di stile, e per quanto mi riguarda credo sia importante avere uno stile che mi faccia sempre stare bene con me stessa.

– Paola Di Benedetto.

Mi Fan Festival: Xiaomi guarda sempre avanti con il sostegno della Mi Community

Come ogni anno il Mi Fan Festival è un evento il cui scopo è ringraziare le centinaia di milioni di Mi Fan e utenti in tutto il mondo per il loro supporto. Quest’anno sarà incentrato sul tema “Esplora le possibilità” e, per coltivare lo spirito di questo messaggio, Xiaomi ha pensato di lanciare una vasta gamma di campagne online invitando i Mi Fan a discutere e condividere le proprie esperienze su come i prodotti Xiaomi abbiano reso la propria vita smart.

Anche i partner Google e Qualcomm si uniscono alla celebrazione con poster creati in collaborazione con Xiaomi utilizzando il simbolo visivo unificato “&” come idea creativa chiave dell’immagine che simboleggia la stretta collaborazione tra Xiaomi e Google ma anche tra Xiaomi e Qualcomm Technologies. I manifesti combinano anche il concetto di “infinito” dell’“anello di Möbius” per veicolare il messaggio che con Xiaomi, le aziende si impegnano a portare infinite possibilità nella vita degli utenti.

Xiaomi fin dal primo giorno ha sempre messo i Mi Fan e gli utenti al centro di tutto costruendo rapporti genuini e rendendoli partecipi del percorso di evoluzione e crescita. Il Mi Fan Festival segna quindi una rappresentazione iconica della nostra cultura aziendale e, come ogni anno, anche in Italia celebriamo questa speciale occasione insieme a tutti gli appassionati del brand e ai nostri partner per esprimere la nostra gratitudine per il loro sostegno – che è uno dei nostri fattori chiave per continuare a esplorare e innovare. Inoltre, con Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition e tantissime promozioni, desideriamo portare a tutti la migliore innovazione e stimolare stili di vita sempre più smart.

– Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Redmi Note 10 Pro disponibile nella configurazione da 6GB+64GB al prezzo di 299,90€. Dal 6 al 9 aprile, sarà in vendita ad un prezzo early bird di 269,90€ su mi.com.

disponibile nella configurazione da 6GB+64GB al prezzo di 299,90€. Dal 6 al 9 aprile, sarà in vendita ad un prezzo early bird di 269,90€ su mi.com. Redmi Note 10 è disponibile fino al 9 aprile nella versione da 4GB+128GB al prezzo di 229,90€ su mi.com insieme a una speciale sorpresa. È inoltre già disponibile nei Mi Store Italia, su Amazon e presso le principali catene di distribuzione.

è disponibile fino al 9 aprile nella versione da 4GB+128GB al prezzo di 229,90€ su mi.com insieme a una speciale sorpresa. È inoltre già disponibile nei Mi Store Italia, su Amazon e presso le principali catene di distribuzione. Note 10 Pro MFF Special Edition sarà disponibile dal 6 aprile nella configurazione da 8GB+128GB al prezzo speciale di 349,90€

sarà disponibile dal 6 aprile nella configurazione da 8GB+128GB al prezzo speciale di 349,90€ Mi 11 Lite è ora acquistabile in due configurazioni:

6GB+64GB al prezzo di 329,90€ su mi.com, Mi Store Italia e Amazon. In occasione del Mi Fan Festival, questa versione sarà disponibile al prezzo early bird di 299,90€ su mi.com e Amazon

6GB+128GB al prezzo di 349,90€ in vendita su mi.com, Mi Store Italia e presso le principali catene di distribuzione e operatori telefonici.

