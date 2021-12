Xiaomi: interessanti prodotti in offerta su Hekka con codici coupon

Interessantissime offerte di Natale per alcuni tra i più succulenti prodotti di Xiaomi: Redmi Watch 2, Redmi Buds 3 e molto altro ancora

In occasione del Natale Xiaomi propone tre prodotti in offerta speciale. Infatti, potrete approfittare sul sito Hekka.com di un coupon che vi consentirà di risparmiare qualche soldo in più. Di seguito la lista dei prodotti in offerta con il relativo codice coupon. Le offerte sono valide dal 26 novembre al 25 dicembre 2021.

Xiaomi Redmi Airdots 3 Bluetooth

Vantano la versione più aggiornata del Bluetooth, la 5.2. Sono totalmente touch, supportano aptX e hanno un’autonomia superiore alla versione precedente. 7 ore per gli auricolari che arrivano a 30 ore con il box ricaricabile in cui sono venduti. Sono disponibili in tre diverse colorazioni (blu, bianche e rosa) ed escono con una USB-C.

Potrete acquistarle su questa pagina al prezzo scontato di 22.99$ anziché 38.99$ utilizzando il codice coupon hekka17.

Redmi Buds 3

Ottimi auricolari con super autonomia. 5 ore per singolo utilizzo che arrivano a 20 con il box di ricarica in dotazione. Certificati anche IP54 in maniera da essere totalmente immuni ad acqua e polvere. Ottima indossabilità grazie ad un design studiato che assicura leggerezza e comfort durante l’utilizzo.

Anche in questo caso, acquistabili tramite questa pagina al prezzo scontato di 47.99$ anziché 54.99$ utilizzando il codice coupon hekkabd15.

Xiaomi Remi Buds 3 Youth Edition

Design unico, forma studiata per entrare comodamente nell’orecchio senza recare fastidio. Bluetooth 5.2 estremamente stabile e True Wireless che consente una connessione stabile e qualitativamente elevata. Funzioni anche di call noise reduction che permettono di annullare quasi totalmente il rumore ambientale che entra nel microfono durante le chiamate.

Potrete acquistare cliccando su questo link al prezzo speciale di 16.99$ anziché 35.99$ utilizzando il codice coupon hekka16.

Conclusioni

Ottimi prodotti con ottimi prezzi disponibili quindi solo per un lasso di tempo limitato. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questi sconti e se ne approfitterete per acquistare qualcosa. Rimanete connessi su tuttoteK per restare aggiornati su ulteriori offerte e non solo.