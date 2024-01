Xiaomi Electric Scooter 4 Lite: Offerta imperdibile su Mediaworld

Xiaomi continua la sua carriera tra le grandi aziende di smartphone ampliando il suo catalogo di prodotti e servizi con questo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite in offerta su Mediaworld: un monopattino elettrico smart per degli spostamenti smart!

Xiaomi è un’azienda conosciuta prevalentemente per la produzione di smartphone (clicca qui per le info sull’azienda), come lo Xiaomi 13T Pro che trovi in offerta cliccando qui. Ma l’azienda cinese vuole farsi riconoscere dal mondo del mercato e per farlo ha deciso di ampliare il proprio catalogo di prodotti e servizi e tra questi ha iniziato a produrre monopattini elettrici come lo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, oggi in offerta su Mediaworld. Vediamo quali sono le funzioni di questo monopattino elettrico!

Una guida comoda con lo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite in offerta

Iniziamo col dire che Xiaomi ha allargato la pedana di 5 mm, per poter avere una guida più comoda e stabile e soprattutto migliorare la sensazione durante la guida. Il nuovo design frontale dà al monopattino un look semplice e per niente ingombrante e allo stesso tempo aumenta la proporzione del display, ottimizzando lo schermo e l’esperienza. La batteria ha una capacità di 187 Wh, una batteria che permette di fare dei brevi viaggi o comunque che soddisfa le esigenze di normali spostamenti, l’autonomia massima può raggiungere i 20 km. Lo scooter ha un potente motore brushless, che permette di raggiungere fino a 300 W. Con questa potenza, può raggiungere una velocità massima di 20 km/h e pendenze del 14%. La velocità ha 3 livelli e hanno una regolazione libera: passa liberamente dalla modalità Camminata (6 km/h), alla modalità Standard (15 km/h), fino alla modalità Sport (20 km/h), per essere pronto in qualunque situazione.

In questo scooter c’è anche un sistema intelligente di gestione della batteria, che monitora tutti gli aspetti del sistema dello scooter, garantendo che la batteria rimanga sempre protetta. Il sistema offre la protezione da cortocircuiti, da sovracorrente, da sovraccarico bidirezionale, da scarica eccessiva bidirezionale, dalla temperatura e dalla sospensione automatica per sottotensione. Il monopattino elettrico ha anche l’app Xiaomi Home, che ha varie istruzioni su come iniziare a utilizzarlo. Puoi aggiornare il firmware e controllare lo stato del veicolo, guardare il video guida, avere informazioni sulla distanza rimanente, gli errori e puoi perfino bloccare il monopattino direttamente dall’app. Il layout e il design del veicolo sono stati ottimizzati per visualizzare le informazioni necessarie in maniera semplice e intuitiva. Xiaomi ha aggiunto anche un promemoria di manutenzione degli pneumatici. Puoi trovare il monopattino in offerta su Mediaworld a 299 euro invece di 449,99, ottenendo così un bello sconto di 150 euro

Un monopattino elettrico molto utile per gli spostamenti, ma soprattutto smart. Xiaomi ha pensato a tutto, specialmente alla nostra sicurezza. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte sui prodotti Xiaomi e molto altro!