Xiaomi: 10 prodotti super smart in offerta per San Valentino

Vediamo 10 prodotti super smart marchiati Xiaomi che possiamo trovare in offerta su Amazon per San Valentino. Scopriamoli insieme

Con la festa degli innamorati ormai alle porte, anche la società cinese non poteva di certo farsi sfuggire l’occasione per proporre alcune ottime idee regalo da fare al partner o a chiunque desideriamo. Se le nostre varie propostenon hanno soddisfatto i vostri gusti, oggi vi proponiamo i 10 prodotti super smart di Xiaomi che troverete in offerta per San Valentino su Amazon.

10 prodotti super smart di Xiaomi per soddisfare tutti in offerta fino a San Valentino

Il primo prodotto è lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite. Questo potente purificatore d’aria è dotato di sensori ad altissima precisione e controllo vocale, per poterlo utilizzare anche mentre state facendo altro. È in grado di filtrare le particelle più piccole fino al 99,97% e il filtro ha una durata fino a un anno di utilizzo. Inoltre il promemoria automatico vi ricorderà quando arriverà il momento di cambiarlo. Nonostante il basso livello di rumorosità anche a pieno regime, è adatto per stanze fino a 43 m².

Un regalo di San Valentino che significa libertà di muoversi è sicuramente lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Questo nuovo monopattino combina prestazioni e dimensioni migliorate, oltre a un’esperienza di guida più confortevole che punta ad essere un vero e proprio unicum nel mondo dei monopattini.

Grazie a un motore digitale ad alta velocità, lo Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus è in grado di rimuovere facilmente la polvere da qualsiasi tipo di pavimento. Con una potenza di aspirazione a 120 AW e un’autonomia fino a 60 minuti con una carica completa, è in grado di coprire anche grandi aree. Le spazzole intercambiabili lo rendono poi ideale per ogni tipo di superficie. Un bel segno d’amore per chi si occupa delle pulizie in casa!

Oltre 110 modalità sportive e 14 giorni di durata della batteria per alimentare un Display AMOLED da 1,6″. Queste sono le caratteristiche di POCO Watch, lo smartwatch in grado di accompagnare ogni vostra seduta di allenamento. Potrete indossarlo tranquillamente anche se nuotate al chiuso o all’aperto, grazie alla sua resistenza all’acqua di 5 ATM.

Scattare foto con lo smartphone e stamparle all’istante per rivivere momenti speciali e unici? Ecco a voi un device con cui stampare foto professionali ad alta risoluzione con un tempo di elaborazione di 1 minuto. Stiamo parlando di Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set che comprende, oltre alla stampante wireless ad alta precisione, due formati di carta e un comodo raccoglitore per conservare tutte le foto più importanti.

Per chi ama gli animali, ecco un device unico che garantisce l’erogazione automatica del cibo con tempi e dosaggio fissi e una gestione scientifica dell’alimentazione 24 ore su 24. Lo Xiaomi Smart Pet Food Feeder è infatti un distributore automatico di cibo per animali, dotato di connessione smart tramite app per controllare ovunque voi siate l’erogazione del cibo. È adatto sia per i gatti che per i cani di piccola e media taglia.

Il Mi Ionic Hair Dryer H300 è ispirato al principio di funzionamento dei motori a turbina dei velivoli. Il design esclusivo dotato di pale curve e di un’uscita per l’aria riduce le perdite di energia eolica e migliora efficacemente la velocità dell’aria. Il motore ad alte prestazioni produce un flusso d’aria potente che fa evaporare rapidamente l’umidità senza che siano necessarie temperature elevate.

Tisana e divano sono la combo perfetta di qualsiasi coppia che ami l’inverno, ma si può migliorare ancora. Come? Mi Smart Kettle Pro è dotato di un display digitale HD e di un display per la temperatura dell’acqua in tempo reale. Regola quest’ultima per mantenere la tua bevanda calda come piace a te.

La temperatura e l’umidità influiscono notevolmente su numerose condizioni di salute. Il monitoraggio e una giusta regolazione di temperatura e umidità in camera da letto, ambienti per animali domestici, uffici e altre stanze della casa, possono contribuire a migliorare il comfort e a proteggere la salute della tua famiglia e dei tuoi animali domestici: ecco quindi il regalo perfetto per regalarsi un benessere che, grazie agli indicatori di comfort con cui monitorare a colpo d’occhio anche piccoli cambiamenti di temperatura e umidità, dura tutto l’anno.

L’ultimo dei 10 prodotti super smart di Xiaomi in offerta per San Valentino è lo Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker da 16W. Immergiti nella musica con una tecnologia True Wireless Stereo. Il design portatile e compatto e la pratica fascetta a strappo ti permettono di avere la tua musica sempre con te. Inoltre puoi scegliere tra un elegante colore nero o un blu esplosivo.

Queste erano le proposte tecnologiche di Xiaomi. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!