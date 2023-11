Volantino Unieuro: i migliori smartphone in offerta!

In questo articolo andremo a vedere i 5 migliori smartphone in offerta con il nuovo volantino Unieuro, affrettatevi!

In questo articolo vi presentiamo 5 tra i migliori smartphone in offerta del nuovo volantino Unieuro, valido fino all’8 novembre. Che siate alla ricerca di un secondo smartphone, un medio gamma o persino un top di fascia alta, il nuovo volantino ha ciò che fa per voi! Scopriamo i migliori smartphone in offerta.

Volantino Unieuro: ecco i 5 migliori smartphone



Con il nuovo volantino Unieuro arriva un’occasione imperdibile per acquistare smartphone e dispositivi mobili a prezzi scontati. Tra i tanti prodotti disponibili, abbiamo selezionato 5 proposte tra le più interessanti interessanti, non lasciatevele sfuggire!

Samsung Galaxy A34 (-180€): caratterizzato da un design ad effetto e costruito con materiali sostenibili, Galaxy A34 è progettato per essere allo stesso tempo elegante e rispettoso dell’ambiente. Con le rivoluzionarie funzionalità Nightography della serie Galaxy S e la tecnologia OIS, la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio. Link all’acquisto.

Motorola Edge 30 Neo (-50€): caratterizzato da un design sottile, leggero, elegante si distingue sotto ogni aspetto. Una banda LED avvolge l’alloggiamento della fotocamera e si illumina in modi diversi a seconda della tipologia di notifica. Questo dispositivo è dotato di un display OLED da 6,28″ a 120 Hz, compatto ma comunque ampio. Questo offre oltre un miliardo di sfumature di colore, due altoparlanti stereo con Dolby Atmos per un’esperienza cinematografica coinvolgente. Link all’acquisto.

Honor 90 (-130€): veloce ed efficiente, HONOR 90 è alimentato da Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, che ha una GPU migliore del 20% e prestazioni AI migliori del 30% rispetto al suo predecessore. La temperatura interna è tenuta sotto controllo da una camera di vapore più grande del 147%, che facilita un’efficiente dissipazione del calore e permette a HONOR 90 di rimanere fresco al tatto anche sotto carico. Link all’acquisto.

Samsung Galaxy S23 (-250€): il fulcro della serie Galaxy S23 è la Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Si tratta del chipset più potente mai montato su uno smartphone Samsung Galaxy e offre ai giocatori un livello di qualità che non troveranno su altri smartphone. Rende la grafica più fluida, con frame rate più stabili. Ed è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai modelli precedenti. Link all’acquisto.

Realme 10 (-90€): ha un display AMOLED a 90 Hz in grado di raggiungere una luminosità di picco 1000 nit, ed è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5. La fotocamera posteriore è da 50MP, mentre quella frontale da 16MP, una delle risoluzioni più alte del segmento, con 50 milioni di pixel e sensore Samsung JN1, che offre una qualità dell’immagine straordinaria. La tecnologia ProLight permette di fornire una modalità notturna migliorata della fotocamera primaria, riducendo il rumore e migliorando la velocità di scatto del 121%. Link all’acquisto.

Questi erano i 5 migliori smartphone in offerta su Unieuro con il nuovo volantino, valido fino all’8 novembre. Avete trovato il dispositivo che fa per voi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti! Per ulteriori notizie, offerte e novità dal mondo della tecnologia, rimanete sintonizzati su tuttotek.it.