Volantino MediaWorld: i migliori smartphone in offerta!

In questo articolo andremo a vedere i 5 migliori smartphone in offerta con il nuovo volantino MediaWorld, affrettatevi!

In questo articolo vi presentiamo 5 tra i migliori smartphone in offerta del nuovo volantino MediaWorld, valido fino al 12 novembre. Che siate alla ricerca di un secondo smartphone, un medio gamma o persino un top di fascia alta, il nuovo volantino ha ciò che fa per voi! Scopriamo i migliori smartphone in offerta.

Volantino MediaWorld: ecco i 5 migliori smartphone



Con il nuovo volantino MediaWorld arriva un’occasione imperdibile per acquistare smartphone e dispositivi mobili a prezzi scontati. Tra i tanti prodotti disponibili, abbiamo selezionato 5 proposte tra le più interessanti, non lasciatevele sfuggire!

iPhone 13 (679€): l’iPhone 13 è uno smartphone di fascia alta prodotto da Apple. Presenta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, un chip A15 Bionic, una fotocamera da 12 megapixel con apertura f/1.6 e una batteria con autonomia fino a 19 ore di riproduzione video. Link all’acquisto.

Redmi Note 12 Pro 5G (349€): Redmi Note 12 Pro 5G è uno smartphone di fascia media prodotto da Xiaomi. Presenta un display AMOLED da 6,67 pollici, un processore MediaTek Dimensity 1080, una fotocamera principale da 50 megapixel con OIS e una batteria da 5000 mAh. Link all’acquisto.

HONOR Magic 5 Lite (249€): l’HONOR Magic 5 Lite è uno smartphone di fascia media prodotto da Honor. Presenta un display OLED da 6,67 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, una fotocamera principale da 64 megapixel e una batteria da 5100 mAh. Link all’acquisto.

OPPO Find X5 5G (549€): L’OPPO Find X5 5G è uno smartphone di fascia alta prodotto da OPPO. Presenta un display AMOLED da 6,55 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 888, una fotocamera principale da 50 megapixel con MariSilicon X e una batteria da 4600 mAh. Link all’acquisto.

Motorola Razr 40 (699€): Il Motorola Razr 40 è uno smartphone pieghevole prodotto da Motorola. Presenta un display interno AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un display esterno pOLED da 3,5 pollici, un processore Snapdragon 7 Gen 1, una fotocamera principale da 50 megapixel e una fotocamera anteriore da 32 megapixel. Link

Questi erano i 5 migliori smartphone in offerta su MediaWorld con il nuovo volantino, valido fino al 12 novembre. Avete trovato il dispositivo che fa per voi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti! Per ulteriori notizie, offerte e novità dal mondo della tecnologia, rimanete sintonizzati su tuttotek.it.