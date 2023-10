Volantino Euronics smartphone: ottima offerta sul Motorola Edge 40 Neo

Tra gli smartphone in sconto sul Volantino Euronics segnaliamo il Motorola Edge 40 Neo. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Il Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone versatile e all’avanguardia che offre una vasta gamma di funzionalità e specifiche tecniche impressionanti ed oggi è in offerta su Euronics. Con la sua compatibilità dual SIM e supporto per reti penta band, ti permette di rimanere connesso in tutto il mondo. L’ampio display da 6,55 pollici con tecnologia POLED offre una risoluzione di 2400×1080 pixel, garantendo una visualizzazione chiara e vivida delle immagini e dei contenuti.

Il touchscreen rende la navigazione intuitiva e reattiva. Sotto il cofano, questo dispositivo è alimentato da un processore octa-core MediaTek 7030 con una velocità di clock di 2,5 GHz, che garantisce prestazioni fluide e veloci per qualsiasi attività, dalla navigazione web al gaming.

La fotocamera posteriore è dotata di un sistema di tripla fotocamera da 50 MP, che sfrutta la tecnologia Ultra Pixel e la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per catturare foto eccezionali in qualsiasi condizione di illuminazione. Inoltre, c’è una fotocamera da 13 MP per foto ultragrandangolari, macro e per la profondità. La fotocamera frontale è ideale per selfie e videochiamate. Con una generosa capacità di memoria interna di 256 GB e 12 GB di RAM, avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file, applicazioni e dati senza problemi di spazio.

La connettività non è un problema grazie a Bluetooth 5.4, tecnologia NFC e una porta USB. Inoltre, il dispositivo è compatibile con reti 4G e 5G-LTE per un’esperienza di connessione veloce e senza interruzioni. Il design sottile e i colori Pantone danno al Motorola Edge 40 Neo un aspetto elegante, mentre la protezione IP68 lo rende resistente all’acqua, ideale per l’uso quotidiano. Inoltre, la funzione di visione notturna sulla fotocamera ti consente di scattare foto straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione. In sintesi, il Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone che combina potenza, stile e versatilità per soddisfare tutte le tue esigenze di comunicazione e intrattenimento.

