Fino al 30 maggio, grazie all’iniziativa promozionale VitaminG di MSI, è possibile acquistare un laptop risparmiando fino a 300 euro

Con l’evento VitaminG di MSI potrebbe essere il momento giusto per acquistare un laptop. Chi è infatti alla ricerca un laptop che rappresenti un compagno quotidiano per lo studio o il lavoro può scegliere tra due diversi modelli di Modern 14, un notebook sottile e leggero con display da 14″ FHD, in vendita a 829 euro, anziché 929 euro, oppure a 929 euro, anziché 999 euro, in base alla configurazione.

Se è, invece, un creativo o un progettista che deve acquistare il notebook per il proprio lavoro, MSI propone in questo caso il Creator 15, dotato di un luminoso display da 15,6″ FHD 60Hz, CPU Intel Core i7 e la recentissima grafica NVIDIA GeForce RTX3060, a 2.499 euro, anziché 2.699 euro. Ecco tutti i dettagli.

VitaminG di MSI: fino al 30 maggio tantissime offerte!

La promozione vale esclusivamente per acquisti effettuati presso i partner ufficiali aderenti all’iniziativa, che è possibile raggiungere al seguente link la pagina per aderire al progetto.

Anche i gamer hanno l’imbarazzo della scelta, partendo da laptop da gaming con display da 17″ e un prezzo davvero interessante, come l’Alpha 17 on Ryzen 7, che si può acquistare a 1.399 euro, anziché 1.599 euro, fino al potentissimo GP66 Leopard con display da 15,6″ FHD, Comet Lake i7 e RTX3070, disponibile a 2.199 euro, anziché 2.399 euro. Tra gli altri laptop gaming di MSI in promozione si distinguono lo Stealth 15M, il GE76 Raider, il GP76 Leopard, il GF75Thin, acquistabili con sconti che vanno dai 100 ai 300 euro. Ecco un breve elenco con tutti i singoli modelli soggetti agli sconti;

Alpha 17 – A4DEK-010XIT Prezzo: 1.399 Euro, anziché 1.599 Euro. 17.3″ FHD 144Hz display, RX5600M, GDDR6 6GB, Ryzen 7 4800H, DDR IV 8GB*2 (3200MHz), 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD.

– A4DEK-010XIT Prezzo: 1.399 Euro, anziché 1.599 Euro. 17.3″ FHD 144Hz display, RX5600M, GDDR6 6GB, Ryzen 7 4800H, DDR IV 8GB*2 (3200MHz), 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD. GE76 Raider – 10UE-081IT Prezzo: 2.099 Euro, anziché 2.399 Euro. 17.3″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level, RTX3060, GDDR6 6GB, i7-10870H, DDR IV 8GB*2 (3200MHz), 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD.

– 10UE-081IT Prezzo: 2.099 Euro, anziché 2.399 Euro. 17.3″ FHD (1920*1080), 144Hz IPS-Level, RTX3060, GDDR6 6GB, i7-10870H, DDR IV 8GB*2 (3200MHz), 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD. MSI Gaming Mouse – M92GP66 Leopard 10UG-074IT Prezzo: 2.199 Euro, anziché 2.399 Euro

– M92GP66 Leopard 10UG-074IT Prezzo: 2.199 Euro, anziché 2.399 Euro Stealth 15M – A11SEK-052XIT Prezzo: 1.599 Euro, anziché 1.699 Euro. 15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level 144Hz Thin Bezel, RTX 2060 Max-Q, GDDR6 6GB, i7-1185G7, DDR IV 8GB*2 (2666MHz), 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD.

– A11SEK-052XIT Prezzo: 1.599 Euro, anziché 1.699 Euro. 15.6″ FHD (1920*1080), IPS-Level 144Hz Thin Bezel, RTX 2060 Max-Q, GDDR6 6GB, i7-1185G7, DDR IV 8GB*2 (2666MHz), 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD. GF75 Thin – 10UEK-019XIT Prezzo: 1.699 Euro, anziché 1.799 Euro. 17.3″ FHD (1920*1080), 144Hz display, RTX3060 Max-Q, GDDR6 6GB, i7-10750H, DDR IV 8GB*2 (3200MHz), 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD.

– 10UEK-019XIT Prezzo: 1.699 Euro, anziché 1.799 Euro. 17.3″ FHD (1920*1080), 144Hz display, RTX3060 Max-Q, GDDR6 6GB, i7-10750H, DDR IV 8GB*2 (3200MHz), 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD. Creator 15 A10UET-228IT Prezzo: 2.499 Euro, anziché 2.699 Euro. 14″ FHD (1920*1080), IPS-Level display, Iris Xe Graphics, i5-1135G7, DDR IV 8GB (3200MHz), 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD.

