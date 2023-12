Unieuro Sottocosto Natale: fino al 16 dicembre iPhone 14 in offerta a 699€!

iPhone 14 è in offerta con gli sconti del Sottocosto Natale di Unieuro a 699€ fino al 16 dicembre, affrettatevi a sfruttare questa opportunità

L’iPhone 14 si presenta come un dispositivo di punta nonostante sia ormai uscito il suo fratello minore; disponibile in due varianti: iPhone 14 con uno schermo da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Max con un display più ampio da 6,7 pollici. Entrambi i modelli vantano un display OLED con una risoluzione nitida di 2532 x 1170 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità. Al cuore di questo smartphone di fascia alta batte il processore A16 Bionic di Apple, che offre prestazioni eccellenti per le attività quotidiane, dalla navigazione web all’utilizzo dei social media e alla riproduzione di contenuti multimediali.

Anche per il gaming, l’iPhone 14 si dimostra all’altezza, pur non raggiungendo il massimo dei dettagli in giochi più impegnativi. La sezione fotografica è composta da un sistema posteriore a doppia lente, con un sensore principale da 48 MP e un sensore ultra grandangolare da 12 MP. Questa configurazione consente di catturare foto e video di alta qualità, persino in condizioni di scarsa luminosità. Fino al 16 dicembre, iPhone 14 è in offerta a 699€ sul sito di Unieuro.

Per quanto riguarda l'autonomia, l'iPhone 14 è alimentato da una batteria da 3095 mAh, garantendo una durata rispettabile che permette al dispositivo di resistere per un'intera giornata con un uso moderato. L'estetica dell'iPhone 14 non è da meno, con quattro opzioni di colore tra cui scegliere: Midnight, Starlight, Product Red e Blue. Inoltre, il dispositivo è disponibile in tre diverse varianti di memoria interna: 128 GB, 256 GB e 512 GB.

In conclusione, l'iPhone 14 si conferma come un dispositivo di punta con un display di alta qualità, prestazioni avanzate e un sistema fotografico potente.