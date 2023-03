Unieuro: maxi sonto su Oppo Enco Buds2

OPPO Enco Buds2 Auricolari True Wireless con un super sconto del 60% da Unieuro. Gli auricolari Bluetooth 5.2, in-ear, con Noise Reduction, Comandi Touch, Batteria ricaricabile, Audio Binaurale, Suono Nitido, Gaming Mode in offerta per tutti i clienti

Unieuro S.p.A (qui per maggiori info) è una delle più importanti aziende italiane volta alla vendita di elettronica ed elettrodomestici. In Italia è presente con tantissimi punti vendita sparsi per tutto il Paese. Infatti, Unieuro è la prima per numero di negozi (parliamo di ben oltre 500 locali commerciali sul territorio). In questo articolo andremo a mostravi nel dettaglio una delle tantissime offerte disponibili questo mese, acquistabile sia online che in negozio.

Maxi sconto Unieuro: auricolari Oppo Enco Buds

Grazie al driver da 10mm placcato in titanio e all’innovativa struttura acustica, Enco Buds2 garantiscono una riproduzione del suono perfetta. In grado di riprodurre dettagli cristallini e nitidi, bassi immersivi e profondi che si adattano automaticamente ad ogni genere musicale. Le chiamate offrono una acustica chiara e perfetta per sentire e farti sentire comodamente. Il peso di un auricolare di Enco Buds2 è di soli 4g, meno di un foglio di carta in formato A4. I numerosi test ai quali sono stati sottoposti ne garantiscono stabilità e comfort per tutto il giorno. Grazie alla connessione bluetooth 5.2 il collegamento con lo smartphone è ultra rapido, stabile e senza latenza.

Resta sempre in ascolto

L’ampia batteria di OPPO Enco Buds2 garantisce autonomia sufficiente per una settimana di utilizzo medio. Con OPPO Enco Buds2 potrai godere della tua musica preferita fino a 28 ore di ascolto. Le chiamate offrono un’autonomia di 16 ore di conversazione. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia. Gli OPPO Enco Buds2, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, in-ear, con Noise Reduction, Comandi Touch e batteria ricaricabile, offrono un suono nitido e cristallino. Sono in offerta, nella loro versione bianca, presso tutti gli store UNIEURO, scontati del 60%. Infatti potrete acquistare il prodotto al seguente link ad un prezzo di 19,99 euro anziché di 49,99 euro.

E voi ? Cosa ne pensate di questo maxi sconto Unieuro sugli auricolari Oppo Enco Buds 2 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).