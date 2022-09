Ultenic AC1: la nuova aspirapolvere senza fili in offerta per voi!

L‘azienda Ultenic ha questa mattina presentato l’innovativa aspirapolvere senza fili AC1. Per i nostri lettori, in offerta speciale!

Se cercate un ottimo prodotto destinato alla pulizia delle vostre case, dall’ottimo rapporto qualità prezzo, e siete ancora indecisi, Ultenic può fare al caso vostro (qui per visitare il loro sito). Obiettivo dell’azienda in questione, da anni impegnata nella ricerca e nello sviluppo di innovative soluzioni destinate alla pulizia, è sempre stato quello di ricercare prodotti sempre più smart ed innovativi, integrando l’elettronica avanzata ad un utilizzo semplice ed immediato.

Ultenic AC1, la nuova aspirapolvere senza fili si posizione come modello di punta del brand. Tra i tanti prodotti che l’azienda in questione produce e sviluppa, come ad esempio robot aspirapolveri oltre ai svariati modelli di aspirapolvere senza fili per diversi utilizzi, e diversi supporti come basi di ricariche e accessori.

Il modello Ultenic AC1 è proposta al mercato Europeo per un prezzo di 359,99 Euro, ma abbiamo al momento un offerta speciale per voi lettori di tuttoteK, difatti in fase di acquisto, sia sul sito ufficiale, oppure su Amazon, potrete accedere ad uno sconto speciale del 20%, inserendo il codice coupon “tuttotekAC1” nell’apposita casella richiesta. Ricapitolando dal prezzo di 359,99 Euro con il nostro codice sconto potrete acquistare il modello AC1 al costo di 289 Euro. Invece per ottenere ulteriori 2 anni di garanzia extra oltre ai 5 già presenti acquistandola, servirà un aggiunta di 24,99 Euro.

Ora che abbiamo parlato dell’incredibile offerta destinata a voi lettori, brevemente vedremo le principali funzioni di questa aspirapolvere senza fili Ultenic AC1. Abbiamo proprio in questi giorni tra le mani il prodotto, e stiamo effettuando test e prove per potervene parlare ampiamente e dettagliatamente in una recensione approfondita dedicata, per il momento, vedremo le principali funzioni che l’azienda promuove.

Ultenic AC1: la nuova aspirapolvere senza fili in offerta per voi!

L’aspirapolvere Ultenic AC1 viene proposta come un modello destinato alla pulizia intelligente tutto in uno. Difatti è sia aspirapolvere che lavapavimenti. Aspira sia liquidi, che solidi. Questo grazie al particolare rullo brevettato. Anzi, ai due rulli, presenti in confezione, ed intercambiabili. 4 le modalità di pulizia, da scegliere in base al tipo di lavaggio che andrete a fare. E semplice anche il sistema di interazione, avrete tutti i comandi posti sul manico. 3 i tasti, quello di accensione e spegnimento, quello di selezione modalità, e quello per impostare determinati parametri.

Difatti questo modello è anche in grado di connettersi ad internet, e grazie al vostro smartphone tramite un App potrete monitorare la “salute” del dispositivo, o impostare la lingua e regolare parametri di pulizia. Perchè questo modello presenta l’assistente vocale, che vi comunicherà quando pulire o non il filtro, la modalità selezionata, oppure il livello di batteria. Addirittura è presente una modalità di autopulizia del rullo.





Semplice la ricarica, basta appoggiarla alla basetta di ricarica, assolutamente non ingombrante, ed essa inizierà a caricarsi autonomamente. Il design è semplice, ma soprattutto ben studiato per essere comodamente accessibile. é davvero facile ed intuitivo andare ad aprire i vari vani presenti, come quello dell’acqua, o quello del filtro. Robusta e resistente, pesa 4,8 kili, ed è molto mobile. Il serbatoio numero ha una capacità massima di 1L.

Abbiamo la Modalità Smart, che gestisce in base al tipo di pavimento il flusso d’acqua e la potenza di aspirazione, ed automaticamente in base alla quantità di sporco regola la posizione del rullo. La Modalità Max dove funzionerà a potenza di aspirazione massima di 15Kpa e un flusso d’acqua massimo. Per la rimozione dei residui più ostinati e della polvere ultrafine. La Modalità di sterilizzazione, in cui automaticamente prepara l’acqua elettrolitica. Sarà sufficiente aggiungere solo un po’ di acqua per ottenere un effetto di pulizia profonda, e la Modalità di assorbimento dell’acqua, che ottimizzerà il lavoro su pavimenti senza aloni in pochi minuti.

Di questo, e molto altro, ne parleremo però ampiamente nella recensione dedicata, che prossimamente uscirà sul nostro sito, noi vi lasciamo il link di acquisto ad Amazon, dove sarà presente anche il video introduzione italiano, con immagini a corredo. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.