Ulefone Power Armor 14: super sconto per una super batteria

Questo rugged phone è in vendita al prezzo consigliato di 176,06 €, ma fino al 28 febbraio potrete acquistarlo sullo store Hekka a soli 132,04 € . Uno sconto totale di quasi 44 € che sicuramente rende molto appetibile questo concentrato di robustezza e resistenza. Voi cosa ne pensate di questo rugged phone? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte riguardanti l’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK !

Le persone che amano condividere le loro avventure tramite social apprezzeranno la tripla fotocamera posteriore da 20 MP e quella frontale da ben 16 MP . Il device è dotato di ben 64 GB di memoria, espandibile fino a 1 TB tramite microSD . Ciò consentirà di poter registrare tutte le avventure durante un’escursione in montagna, mentre riscendiamo un fiume con la canoa o, se siete dei tipi più pacati, mentre si effettua una battuta di pesca in barca.

Oltre all’impermeabilità ad acqua e polvere, il vero punto di forza di questo dispositivo è la batteria da ben 10000 mAh . Ciò garantisce un utilizzo prolungato senza il rischio di ritrovarci senza batteria nei momenti meno opportuni. Come se non bastasse, la società ha dotato il device di ricarica rapida a 18 W tramite porta USB type-C e di ricarica wireless a 15 W .

Il mercato relativo ai rugged phone è sempre più in espansione, grazie soprattutto alle loro qualità che li rendono indistruttibili o quasi. Quest’oggi andremo a vedere l’offerta che riguarda Ulefone Power Armor 14 , in sconto su Hekka, ad un prezzo veramente conveniente. Ma andiamo con ordine e scopriamo questa meraviglia di robustezza con una batteria a dir poco infinita grazie a una batteria da 10000 mAh.

Matteo De Filippi

Amante dei videogames, gamer per passione, streamer su Twitch con un debole per motori e sport in generale. Cresciuto in un castello dove si insegnano magie nella Terra di Mezzo, raggiungibile tramite un armadio.