UGREEN: tante offerte in arrivo su Amazon!

Il brand UGREEN è uno dei più importanti nel campo degli accessori per PC e smartphone. Nei prossimi giorni sono in arrivo tanti sconti su Amazon, vediamo i dettagli

I prodotti di UGREEN sono molto apprezzati dai clienti e noi sappiamo bene perché dato che li abbiamo provati in prima persona. Gli accessori per PC e smartphone di UGREEN offrono un rapporto qualità prezzo molto elevato e sono un valido aiuto nella vita di tutti i giorni. Gli stand per laptop e smartphone ad esempio permettono di utilizzare questi dispositivi in modo più semplice e salutare per la postura. Le prese di ricarica risolvono il problema della carenza di spine libere in casa. E ancora i cavi USB, HDMI, Ethernet e non solo permettono di connettere i vostri dispositivi in modo semplice e affidabile. E poi tutti i cavi dove li attacchiamo? Nessun problema con gli adattatori e hub multiuso che permettono di connettere ad una semplice porta USB quasi una decina di dispositivi diversi come monitor, chiavette USB e schede di memoria.

In questio giorno acquistare i prodotti UGREEN sarà ancora più conveniente grazie ad una campagna di promozioni che prolungano gli sconti della settimana del Black Friday anche di qualche giorno. Se avete sfruttato l’occasione per acquistare un nuovo PC o smartphone, forse dovreste dare un’occhiata allo store ufficiale!

UGREEN: tanti sconti su tanti prodotti

Un ultimo sforzo per completare questa focosa settimana di acquisti! Ma potrebbe essere anche una buona occasione per fare qualche utile regalo di Natale agli appassionati di tecnologia (e non). Ecco quindi i prodotti in offerta!

UGREEN 100W Caricatore USB C 4 Porte con Tecnologia GaN

La tecnologia GaN è una delle più avanzate in ambito elettronica per le sue caratteristiche, specie nell’elettronica di potenza per la sua efficienza. Con 100 W di potenza e ben 4 porte USB-C abbiamo la possibilità di caricare tantissimi dispositivi – anche contemporaneamente – tra cui smartphone e tablet, ma anche laptop! Lo sconto sarà attivo dal 22 novembre al 28 novembre. Il prezzo cala da 69,99 euro a 59,99 euro.

UGREEN 100W Caricatore USB C 4 Porte con Tecnologia GaN, Caricabatterie USB da Muro Compatibile con MacBook PRO/Air iPad PRO/Air/Mini iPhone 13 12 Galaxy S21 S20 e Alitri Smartphone Tablet PC Laptop [Un Caricabatterie per Tutti] Il caricabatterie USB C a 4 porte da 100 W supporta un'uscita totale fino a 100 W, adotta chip avanzati per espandere la compatibilità, compatibile con quasi tutti i dispositivi, dal laptop USB C allo smartphone, Switch e altro ancora. Dispone di 3 porte USB C e 1 porta USB A. Nota: la porta USB C3 e la porta USB A non possono essere utilizzate contemporaneamente.

UGREEN Cavo USB C PD 60W Ricarica Rapida

Un cavo di ricarica resistente e universale che può portare fino a 60 W di potenza in modo da caricare anche i moderni ultrabook. Ma non solo: anche i dati viaggiano velocissimi fino a 480 MB/s! Lo sconto sarà attivo dal 22 novembre al 28 novembre. Il prezzo cala da 7,99 euro a 6,39 euro.

UGREEN GaN Caricatore USB C 65W Power Delivery

Versione ridotta del caricaotore che abbiamo visto poco prima: stessa anima, ma potenza un po’ più ridotta. Inoltre abbiamo anche una porta USB A che può ritornare utile per la retrocompatbilità. Lo sconto sarà attivo dal 22 novembre al 28 novembre. Il prezzo cala da 42,99 euro a 36,54 euro.

UGREEN Caricatore USB C 65W Power Delivery, Alimentatore USB C con GaN Technologia, 3xUSB C & 1xUSB-A Caricabatterie da Muro Compatibile con iPhone 13/12/iPad Pro Air Mini/MacBook Pro Air/Galaxy S20 [CONCETTO Di GaN] GaN è un materiale semiconduttore di terza generazione, il chip in nitruro di gallio presentano molti vantaggi come una facile dissipazione del calore, dimensioni ridotte, basse perdite e alta potenza. Utilizzatolo su caricatore di ricarica ad alta potenza, porterà una migliore esperienza di vita.

UGREEN Case Esterno Disco Rigido 2.5″ USB-C 3.1

Un case per disco rigido permetti trasformare un HDD o SSD da 2.5 pollici in una comoda memoria portatile. Potrete riciclare un vecchio disco di un PC che magari avete sostituito oppure compare un SSD interno ad un prezzo più conveniente e poi convertirlo con questo strumento molto comodo! Lo sconto sarà attivo dal 22 novembre al 28 novembre. Il prezzo cala da 29,99 euro a 23,99 euro.

UGREEN Case Esterno Disco Rigido 2.5" USB-C 3.1 Gen 2 con USPA Fino a 6Gbps, Custodia Esterna HDD SSD Thundebolt 3 Compatibile with SATA da 7mm 9.5mm WD Toshiba Seagate Hitachi, PS4, Xbox [ TRASFERIMENTO 6GBPS] Dotato della più recente porta USB C 3.1 Gen 2 e interfaccia SATA III, l'alloggiamento USB-C offre velocità di trasferimento fino a 6 Gbps e soddisfa le esigenze di velocità di trasmissione più elevate. Grazie al supporto UASP, è possibile ottenere una velocità di trasferimento del 70% più veloce rispetto alla tradizionale USB 3.0 in combinazione con un dispositivo compatibile UASP.

UGREEN Adattatore Ethernet Gigabit USB 3.0

Molti PC al giorno d’oggi non hanno una porta Ethernet sia per motivi di spazio, sia perché il Wi-Fi ormai è una tecnologia ben sviluppata che va bene per tante applicazioni pratiche. Ma non tutte! Ecco che quindi un adattatore diventa utilissimo. Lo sconto sarà attivo dal 22 novembre al 28 novembre. Il prezzo cala da 15,99 euro a 11,89 euro.

UGREEN Adattatore Ethernet USB 3.0 Gigabit 1000 Mbps, Adattatore di Rete, Adattatore LAN Compatibile con 10/100/1000Mbps per Switch, Android, Windows, MacOS, iPad, Linux, Mi Box, ECC [ Adattatore Ethernet 1000Mbps ] UGREEN Adattatore Ethernet supporta 1000 Mbps attraverso la porta USB 3.0, i tuoi dispositivi con porta USB 3.0 possono essere immediatamente dotato di un'interfaccia di rete Gigabit. Rispetto alla rete WiFi instabile, l'adattatore ethernet USB offre una connessione Internet più affidabile per giochi, streaming video, trasmissione di dati ad alta velocità. Inoltre, l'adattatore può sostituire perfettamente un’interfaccia integrata danneggiata sul PC / laptop.

UGREEN Adattatore Bluetooth 5.0 USB 2.0 Dongle

Per convertire un dispositivo USB in uno Bluetooth sarà sufficiente utilizzare questo comodo dongle. Potrete passare in un attimo da una connessione cablata ad una senza fili per trasmettere file multimediali con click! Lo sconto sarà attivo dal 26 novembre al 27 novembre. Il prezzo cala da 9,99 euro a 7,99 euro.

UGREEN Supporto Cellulare Auto Presa d’Aria

Lo smartphone è molto utile durante i viaggi in auto, se usato come di deve. Questo supporto si aggancia ai bocchettoni dell’aria condizionata per mettere lo smartphone in un punto facilmente osservabile con una rapida occhiata, senza distogliere l’attenzione dalla strada per guardare il navigatore ad esempio! Lo sconto sarà attivo dal 22 novembre al 28 novembre. Il prezzo cala da 12,99 euro a 9,99 euro.

UGREEN Porta Cellulare da Auto, Supporto Cellulare Auto per Bocchette d'Aria, Supporto Smartphone Auto Compatibile with iPhone 13/ 12/ 11/ X/ 8/ 7, Galaxy S21/ S20/ A70, Xiaomi, Huawei, OPPO, Grigio [ GUIDA PIÙ SICURA ] UGREEN supporto per auto dal design semplice, elegante e di piccole dimensioni non bloccherà mai la tua vista durante la guida, il che migliora notevolmente la sicurezza di guida. Puoi utilizzare il cellulare come GPS in modo più sicuro sulla strada e goderti un viaggio più sicuro.

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon ad Alta Velocità

Si tratta di cavo molto resistente e flessibile che permette di trasmettere di dati via Ethernet fino a 40 Gbps alla distanza di 1 metro. Lo sconto sarà attivo dal 22 novembre al 28 novembre. Il prezzo cala da 8,99 euro a 7,64 euro.

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon 40Gbps 2000MHz Alta Velocità, FFTP, 1 Metro [ Cavo 40 Gbps Ultra Veloce ] UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 supporta un trasferimento dati veloce fino a 40 Gbps ( 4 volte rispetto a Cat 7 con 10 Gbps ) e una larghezza di banda di 2000 MHz (2 volte rispetto a Cat 7 con 1000 MHz), cavo ethernet Cat 8 aumenta notevolmente il throughput e si adatta bene alle esigenze d’oggi sempre più affamate di velocità di rete, senza interruzioni. Un'ottima scelta per gaming online, lavoro, streaming TV / film, download di file, ecc..

UGREEN Hub USB 3.0 3 Porte 5Gbps e Card Reader 4 Slot SD/TF/MS/M2 con Supporto Telefono

Si tratta di un hub piccolo e compatto, votato ad essere utilizzato da fotografi e creativi perché integra prese USB che possono essere utilizzate per gli HDD esterni grazie alla velocità fino a 5 Gbps e gli slot per le schede di memoria. Inoltre fa anche da supporto per lo smartphone! Lo sconto sarà attivo dal 29 novembre al 5 dicembre. Il prezzo cala da 22,99 euro a 18,39 euro.

UGREEN Hub USB 3.0 3 Porte 5Gbps e Card Reader 4 Slot SD/TF/MS/M2 con Supporto Telefono, Compatibile con MacBook Air, MacBook Pro, MacBook, Windows Surface Pro, IdeaPad ecc [ Multe-Porte ] UGREEN adotta il design innovativo per combinare card reader con hub usb 3.0 e supporto per smartphone, basta questo usb hub, puoi collegare contemporaneamente tre dispositivi usb, vedere direttamente foto in scheda SD, e liberare veramente le tue mani tramite il supporto di smartphone e tablet.

UGREEN Porta Cellulare Auto Gravità in Alluminio

Un altro supporto per auto, più elegante e raffinato però. Molto utile se avete un’auto di lusso o comunque se volete tenere alto lo stile anche mentre guidate! Lo sconto sarà attivo dal 29 novembre al 5 dicembre. Il prezzo cala da 16,99 euro a 13,59 euro.

UGREEN Porta Cellulare da Auto Gravità in Alluminio, Supporto Cellulare Auto Compatibile con iPhone 13 12 11 X , Galaxy S21 S20, Huawei, Xiaomi, OPPO, ecc [ Supporto da Auto di Gravità ] UGREEN porta cellulare auto è progettato a disegno di gravità, quando il telefono viene posato, il sistema di gravità verrà attivato dal peso stesso del telefono. È comodo e richiede solo una mano per inserire e togliere il telefono.

UGREEN Scheda di Rete PCI Express Gigabit Ethernet 1000 Mbps

Questa semplicissima scheda di rete UGREEN permette di ottenere una velocità di trsferimento sotto rete cablata Ethernet fino a 1000 Mbps, più di quello che fanno i sistemi integrati nelle schede madri fascia medio-bassa. Lo sconto sarà attivo dal 26 novembre al 27 novembre. Il prezzo cala da 15,99 euro a 14,99 euro.

UGREEN Scheda di Rete PCI Express Gigabit Ethernet 1000 Mbps Full Duplex con Porta RJ45 e Doppio Profilo Per Windows 10/8/7/Vista/XP, Chipset Realtek RTL8111G FUNZIONE: UGREEN scheda di rete PCI Express consente di aggiungere una porta Ethernet 10/100 / 1000Mbps al desktop, workstation e server tramite gli slot PCI Express x1, x4, x8, x16. Viene fornito con una staffa a basso profilo (8 cm) che può essere utilizzato per installazioni in un case di computer di piccole dimensioni.

Trovate tutte le altre promozioni in questa pagina. Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!