Grandi offerte per le TV Samsung OLED e QLED nell’ambito dei SUPERSALDI Euronics. Che sia arrivato il momento di cambiare il vecchio televisore?

È periodo di saldi, anzi SUPERSALDI Euronics! Tra i migliori prodotti in offerta ci sono i TV Samsung OLED e QLED, tra le più avanzate sul mercato. Se volete cambiare il vostro televisore con una moderna smart TV, potrebbe l’occasione giusta perché potreste risparmiare centinaia di euro. Vediamo qualche dettaglio in più.

TV Samsung: OLED e QLED in offerta per i SUPERSALDI Euronics

Tra decine di prodotti in sconto, vogliamo portare alla vostra attenzione oggi le TV Samsung OLED e QLED, le quali rappresentano le più avanzate tecnologie nel settore. Per esempio abbiamo la TV Samsung QE55S90CATXZT, un televisore con schermo OLED 4K UHD da 55 pollici che offre un contrasto e una profondità dei neri elevatissime. Il potente processore Neural Quantum 4K ottimizza la qualità dell’immagine in tempo reale in modo da riprodurre colori fedeli e movimenti fluidi. Infine la TV è dotata di diffusori Dolby Atmos, che offrono un’esperienza audio coinvolgente a 360 gradi. Ovviamente troviamo la piattaforma Smart TV Tizen con tutte le principali app di streaming.

Acquista a 1.399 € invece di 1699 €, accendendo all’offerta CLICCANDO QUI

Abbiamo poi la TV Samsung QE55QN90C, con un pannello QLED da 55 pollici che offre un’esperienza di visione a livello cinematrografico. Con la sua risoluzione 4K Ultra HD, la tecnologia Quantum Matrix e il potente processore Neural Quantum 4K, questa TV è in grado di visualizzare immagini nitide, realistiche e ricche di dettagli. La tecnologia Quantum Matrix in particolare, che utilizza micro LED per controllare la luce in modo ultra preciso, offre un contrasto straordinario e una gamma dinamica eccezionale. Questo consente di visualizzare scene con neri profondi e bianchi luminosi, che creano un’immagine più realistica e coinvolgente. Anche in questo caso troviamo diffusori Dolby Atmos e la piattaforma Tizen.

Acquista a 999 € invece di 1699 €, accendendo all’offerta CLICCANDO QUI

Se invece cercate una TV enorme, ad un prezzo molto competitivo, ecco a voi Samsung UE75CU7170UXZT. Si tratta di una Smart TV LED da ben 75 pollici che offre un’esperienza di visione soddisfacente per la maggior parte degli utenti. Con la sua risoluzione 4K Ultra HD, il processore Crystal 4K e la tecnologia PurColor, questa TV è in grado di visualizzare immagini nitide, realistiche e ricche di dettagli. Anche se si basa su meno moderno display LCD LED, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale si possono ottenere ottime immagini. Inoltre, la UE75CU7170UXZT offre un’esperienza audio coinvolgente grazie alla tecnologia OTS Lite. Questa tecnologia utilizza gli altoparlanti integrati per creare un suono surround.

Acquista a 899 € invece di 999 €, accendendo all’offerta CLICCANDO QUI

