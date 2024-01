TV LG OLED 55'' da Unieuro: offerta davvero eccezionale

Per chi cerca un televisore con qualità/prezzo davvero eccezionale, il TV LG OLED 55” Serie B3 è la scelta ideale, in offerta sul sito di Unieuro

Il televisore B3 di LG è ottimo per chi che desidera un assaggio della tecnologia OLED senza spendere troppo. Non c’è da aspettarsi troppo, però, dalla luminosità massima, perché arriva a circa 600 nit. Il B3 riesce a combinare colori intensi e un contrasto perfetto. È dotato di uno schermo da 120 Hz, porte HDMI 2.1 e un’eccellente piattaforma Smart TV. Nonostante non mostri le stesse prestazioni dei modelli superiori, resta uno dei migliori televisori OLED per il suo rapporto qualità-prezzo e anche uno dei migliori televisori da gioco in circolazione. Clicca qui per maggiori informazioni!

TV LG OLED 55” Serie B3: le caratteristiche principali

Il televisore LG OLED65B36LA ha un design eccezionale, con la quasi assenza di cornici. Ciò lo rende perfetto, sia per montarlo a parete o di poggiarlo tramite il supporto incluso. Tuttavia, i televisori OLED sono generalmente fragili. Quindi, prestare molta attenzione quando lo si maneggia, soprattutto perché i bordi dello schermo hanno uno spessore di solo pochi millimetri. Come la maggior parte degli altri smart TV LG, l’OLED B3 viene fornito con il telecomando LG Magic. È sufficiente “agitarlo” e sullo schermo apparirà un cursore. Premendo qualsiasi pulsante direzionale sul telecomando, il cursore scomparirà. Questa funzionalità può essere definita utile quando si lavora con un’interfaccia utente densa.

Il telecomando dispone anche di pulsanti di accesso rapido ai servizi di streaming più diffusi, come Prime Video, Disney Plus e Netflix. Per quanto riguarda il sistema operativo, è il webOS 23. E il suono? Ottimo, grazie al sistema di altoparlanti a doppio canale da 20 W. Supporta anche il Dolby Atmos, un’ottima funzionalità per questa fascia di prezzo. Parlando di qualità dell’immagine, la saturazione del colore dell’LG B3 è davvero eccellente, con lo zoom e il movimento che sembrano fantastici. Infine, il prezzo: sul sito di Unieuro è possibile acquistare il TV LG OLED 55” Serie B3 a 999,00 euro anziché 1.999,00 euro.

