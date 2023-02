Il 14 febbraio è alle porte, e Gillette non mancherà all’appello con le sue proposte di acquisto, per le migliori idee regalo

Il 14 febbraio per San Valentino il mondo intero celebra l’amore in tutte le sue forme, spesso accompagnato dalla ricerca di un regalo perfetto: i kit dedicati ai prodotti della linea King C. Gillette sono la risposta – perfetti per un vero King, che fa della barba il proprio punto di forza.

I prodotti King C. Gillette offrono un ampio ventaglio di possibilità per permettere al proprio amato di dare al suo look il giusto mix di personalità, stile e cura, per un San Valentino indimenticabile. Dai prodotti per rifinire e regolare a quelli per idratare o rendere la barba più voluminosa, c’è un’idea regalo per ogni stile. Uno stile “Like a King”, come dice il motto del brand, vediamo insieme le proposte del brand.

Tutte le proposte di Gillette per San Valentino 2023

Kit Cura Barba è la prima proposta di Gillette, chi fa della grooming routine l’undicesimo comandamento si innamorerà subito. Dentro la confezione, infatti, troverà:

Il Balsamo Delicato Da Barba, che lascia la barba e la pelle meravigliosamente morbide e ben curate;

Il Gel Detergente Barba E Viso, per lavare la barba mantenendo i peli del viso sempre freschi;

La Crema Idratante Barba e Viso, progettata per aiutare gli uomini con la barba incolta a renderla più elegante e piacevole

L’Olio Da Barba, progettato per ammorbidire i peli della barba ruvida, grazie alla sua formula idratante, che contiene estratti di olio di avocado, olio di vinaccioli, olio di mandorle dolci e olio di argan

Kit BARBA DA VIAGGIO, come suggerisce il nome stesso è l’ideale per chi è sempre in viaggio, e ha l’onere di portare in giro per il mondo lo stile King, può contare sul mini-kit da viaggio King C. Gillette! Composto da:

Il Gel Da Rasatura Trasparente, per prevenire le irritazioni da rasoio e garantire una sensazione di freschezza dopo la rasatura;

Il Gel Detergente Barba E Viso, per lavare la barba mantenendo i peli del viso sempre freschi;

Il Balsamo Delicato Da Barba, per aiutare a risolvere il problema dei peli ispidi, con una formula nutriente che contiene olio di argan insieme al burro di cacao.

KIT KING PLATINUM

Per i più intransigenti, che non accettano compromessi quando si tratta di cura della barba, l’unico modo per appagare il proprio “style like a King” è avere il Kit King Platinum. Questo gift pack, infatti, include;

Il Gel Detergente Barba E Viso, per lavare la barba mantenendo i peli del viso sempre freschi;

L’Olio Da Barba, progettato per ammorbidire i peli della barba ruvida, grazie alla sua formula idratante, che contiene estratti di olio di avocado, olio di vinaccioli, olio di mandorle dolci e olio di argan;

Il Balsamo Delicato Da Barba, per aiutare a risolvere il problema dei peli ispidi, con una formula nutriente che contiene olio di argan insieme al burro di cacao;

Il Gel Da Rasatura Trasparente, per prevenire le irritazioni da rasoio e garantire una sensazione di freschezza dopo la rasatura;

Il Regolabarba King C. Gillette, per scolpire e modellare i peli del viso alla perfezione;

Il Rasoio Di Sicurezza King C. Gillette, dotato di un manico appositamente ottimizzato e lame a doppio taglio per una rasatura precisa e uniforme sulle aree intorno a barba e baffi.

Per chi gioca di fino con il proprio stile il Rasoio Elettrico King C. Gillette Style Master è il regalo perfetto: uno strumento versatile progettato per rifinire, regolare e radere la barba. Dotato di una lama 4D con 2 rifinitori laterali e 2 zone di taglio centrali, per una rasatura semplice, veloce e pratica.

La lama sostituibile in metallo garantisce fino a 6 mesi di rasature, insieme alla testina radente oscillante, che si adatta alle aree difficili da raggiungere e un sottile manico in gomma per la massima precisione. Inoltre, è completamente impermeabile e la batteria ha un'autonomia di 45 minuti, per un comodo utilizzo anche sotto la doccia.