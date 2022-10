TRUST: le migliori offerte sugli accessori PC e gaming

Le migliori offerte di Trust sugli accessori PC e gaming in occasione dell’Amazon Prime Day 2022, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, mette in offerta i suoi accessori gaming e Home&Office, durante l’Amazon Prime Day 2022, che durerà da oggi 11 ottobre fino alla mezzanotte del 12 ottobre.

Prodotti Gaming di Trust

GXT 391 THIAN: Cuffie da gioco wireless leggere in materiale ecosostenibile

Cuffie da gioco wireless leggere in materiale ecosostenibile GXT 619 THORNE : Soundbar stereo con illuminazione RGB e un design salvaspazio

: Soundbar stereo con illuminazione RGB e un design salvaspazio GXT 255+ ONYX : Microfono professionale con braccio a livello di studio di registrazione

: Microfono professionale con braccio a livello di studio di registrazione GXT 488 FORZE-G : Cuffie da gaming esclusivamente per PS4™ e PS5™ con microfono a scomparsa e archetto regolabile.

: Cuffie da gaming esclusivamente per PS4™ e PS5™ con microfono a scomparsa e archetto regolabile. GXT 258 FYRU: Microfono streaming di alta qualità con 4 pattern di registrazione per ottenere le migliori prestazioni in qualsiasi situazione

Home&Office di Trust

Ymo : set tastiera e mouse wireless silenziosi, per lavorare per ore in pieno comfort

: set tastiera e mouse wireless silenziosi, per lavorare per ore in pieno comfort Verto : mouse wireless con design ergonomico verticale, per ridurre sollecitazioni a braccio e polso

: mouse wireless con design ergonomico verticale, per ridurre sollecitazioni a braccio e polso Arys Soundbar : dal design raffinato e potenza in uscita di 12 watt (6 W RMS).

: dal design raffinato e potenza in uscita di 12 watt (6 W RMS). Tyro Webcam (fino al 70% di sconto) con risoluzione 1080p per video chiamate nitidissime

(fino al 70% di sconto) con risoluzione 1080p per video chiamate nitidissime Taxon Webcam QHD: Webcam 2K QHD di alta qualità, dotata di autofocus, doppio microfono e filtro privacy

Disponibilità e prezzi

I prodotti elencati sono disponibili in Italia non solo sull webshop Amazon di Trust, ma anche presso i migliori rivenditori fisici e online. Cosa ne pensate di queste offerte sugli accessori PC e gaming, dell’Amazon Prime Day 2022 di Trust? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.