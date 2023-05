Euronics ha avviato un’offerta imperdibile sulla sedia da gaming Trust GXT 701 Ryon. Scopriamo tutti i dettagli di questo sconto

Avere una buona postazione da gaming è importante non solo per l’estetica, ma anche per le prestazioni in game che un giocatore può avere. Sebbene siano quindi molto importanti le periferiche, un ottimo mouse o una buona tastiera possono darvi un vantaggio non da poco, anche la postura è fondamentale per esprimere al meglio tutto il nostro talento.

Passare ore e ore su una sedia non propriamente comoda, oltre a creare problemi sul momento come piccoli dolori al coccige o alla zona lombare, rischia di compromettere irrimediabilmente la nostra colonna vertebrale a lungo andare. Ecco perché avere una buona sedia da gaming, o al più da ufficio, è molto consigliato. Vediamo dunque l’offerta lanciata da Euronics riguardante la sedia da gaming Trust GXT 701 Ryon e scopriamone tutti i dettagli.

Cosa sapere sulla Trust GXT 701 Ryon, la sedia da gaming in offerta da Euronics

Si tratta di una sedia ergonomica, progettata per garantire ore di confortevoli sessioni di gioco. Con una rotazione completa di 360 gradi e un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 per la regolazione dell’altezza permetterà di avere un’ottima posizione con qualsiasi tipo di scrivania. È dotata anche di due braccioli imbottiti e di un sedile inclinabile per permettere a chiunque di avere la postura che ritiene più comoda durante la sessione di gioco, favorendone la durata e la concentrazione.

Il robusto telaio in legno e le rotelle doppie di lunga durata offrono il supporto e la qualità di cui si ha bisogno. Grazie allo sconto del 26% può essere acquistata ora a soli 124,90 € invece dei 169,00 € di listino. Per maggiori dettagli e per acquistarla, potete consultare il seguente link.

Cosa ne pensate di questa sedia da gaming?