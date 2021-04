Trust: ecco la promozione che ti regala un Powerbank se spendi 40€

Al via la simpatica promozione di Trust che regalerà ai clienti che spenderanno almeno 40€ di prodotti un performante powerbank da 5000 mAh

Mai come quest’anno si ha la necessità di dispositivi portatili. La ricarica di questi dispositivi necessita tuttavia un’attenta scelta di prodotti. Bisogna infatti coniugare al meglio prezzo, prestazioni e design. Per tutto il mese di maggio, acquistando 40€ di prodotti Trust si avrà diritto a ricevere in omaggio un Powerbank Trust Primo da 5000 mAh.

È questo il modo con cui Trust festeggia l’arrivo della bella stagione, con la promo “Trust ti ricarica sempre”. Simpaticissima idea per regalare ore extra di intrattenimento e produttività in piena mobilità. L’iniziativa sarà valida su tutti i prodotti Trust: dalla linea mobile, con speaker portatili e cuffie wireless, a quella Home & Office, con tutti gli accessori per l’home working. Saranno comprese anche tutti i prodotti concerne le periferiche gaming.

Come partecipare?

Partecipare sarà davvero facilissimo. Basterà infatti conservare e registrare lo scontrino o la ricevuta di acquisto su Trustpromotions.it. Il concorso sarà valido per tutti gli acquisti a partire dal 23 aprile sino al 31 maggio. Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete far fede al sito dell’azienda.

Powerbank Trust Primo: qualche dettaglio

Il powerbank in omaggio, come detto, sarà il Trust Primo nel taglio da 5000 mAh. Si tratta di un powerbank con tecnologia al litio e con una capacità della batteria di 18,5 Wh. Supporta la ricarica rapida e su ricarica tramite USB in circa 3 ore. È capace di ricaricare simultaneamente due dispositivi ed è provvisto di USB-C, USB-A e MicroUSB.

Trust Primo è capace di erogare in maniera automatica la massima potenza per i singoli dispositivi connessi (tramite USB-C 15W o USB-A 12W). Inoltre a bordo è presente anche un LED che avvisa quando la batteria è quasi scarica.

Cosa ne pensate di questa iniziativa di Trust? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.