Trifo Max, in offerta il robot aspirapolvere che controlla anche la tua casa

Trifo Max è l’originale robot aspirapolvere domestico con videosorveglianza. Scopriamo di più su questo particolare prodotto, attualmente in offerta

Il Trifo Max è un aspirapolvere robot dotato di una telecamera con rilevamento del movimento e del suono per farti sapere quando qualcosa non va nella tua casa. Puoi impostare notifiche di allarme, attivare registrazioni video automatiche e programmare gli orari di ispezione dall’applicazione Trifo Home con facilità. Inoltre, pulisce in modo efficiente e si muove intorno alla tua casa in modo sicuro grazie ai suoi sensori intelligenti. Con una potenza di aspirazione di 3000 Pa, un’autonomia di 120 minuti e un contenitore per la polvere da 600 ml, è il robot perfetto per mantenere la tua casa sempre pulita.

Trifo Max, più di un semplice aspirapolvere

Il robot aspirapolvere Trifo Max hauna lunga spazzola principale e una spazzola laterale a sei punte per creare un percorso di pulizia molto più ampio, permettendo di pulire ogni stanza più velocemente. Inoltre, con una vaschetta per la polvere da 600 ml, non dovrai svuotarla dopo ogni utilizzo. Con una potenza di 3000 Pa, è ideale per raccogliere tutti i tipi di polvere, briciole, capelli e altro, tutto in una sola passata. Con una durata della batteria di 120 minuti, Trifo Emma ha tutto il tempo per pulire tutta la tua casa con una sola carica. Inoltre, è compatibile con Android, iOS e Alexa così puoi metterlo al lavoro solo con la tua voce.

E con la sua telecamera sulla parte superiore del dispositivo, Max ti avvisa quando succede qualcosa di insolito nella tua casa.

Caratteristiche principali

Robot aspirapolvere autonomo

Telecamera con sistema di rilevamento del movimento e del suono

Possibilità di impostare la ricezione di notifiche, registrazioni automatiche e altro

Una spazzola principale e una laterale con sei artigli

Potenza di aspirazione: 3000 Pa

Capacità del contenitore della polvere: 600 ml

Tempo di esecuzione: 120 minuti

Tempo di ricarica: 180 minuti

Livello di rumore: 70 dB

Tensione nominale: 14.4V

Dimensioni del robot: 360 x 84 mm

Dimensioni della base di ricarica: 140 x 140 x 72 mm

Peso del robot: 3,5 kg

Compatibile con Android, iOS (app) e Alexa (comando vocale)

Trifo Max è in offerta!

Trifo Max è attualmente in offerta su Amazon a €149.99 invece di €249.99 grazie al codice scontro “CF5DCETQ”. Non perdete questa incredibile offerta valida fino a domani 31/01/22!