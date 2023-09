Su Mediaworld, grazie agli sconti “Back to School”, la lavastoviglie da incasso Electrolux EES48400L gode di una tra le migliori offerte di sempre!

Nel mondo caotico e frenetico di oggi, una lavastoviglie affidabile è un alleato essenziale per mantenere la tua cucina in ordine e risparmiare tempo prezioso. E c’è una promozione straordinaria su Mediaworld che ti permetterà di portare a casa la lavastoviglie da incasso ELECTROLUX EES48400L a un prezzo irresistibile. Scopri le incredibili funzionalità di questo elettrodomestico e perché dovresti cogliere questa opportunità.

Tra le migliori offerte di sempre per questa Lavastoviglie da Incasso

La lavastoviglie ELECTROLUX EES48400L brilla per la sua capacità di pulizia impeccabile. Grazie alla tecnologia SatelliteClean, non c’è bisogno di utilizzare quantità aggiuntive d’acqua. Un mulinello satellitare varia costantemente l’angolo del getto d’acqua, garantendo la rimozione anche dei residui più ostinati, così da ottenere stoviglie perfettamente pulite.

L’ingegnoso vassoio portaposate MaxiFlex offre la massima flessibilità. È stato progettato per accogliere utensili di diverse forme e dimensioni, rendendo possibile lavare una vasta gamma di stoviglie in un solo ciclo. Questo si traduce in meno carichi e più tempo risparmiato.

I comandi Sliding QuickSelect semplificano notevolmente l’esperienza d’uso. Puoi selezionare il ciclo di lavaggio ideale con un semplice tocco. Inoltre, grazie al comando a scorrimento, hai la possibilità di personalizzare la durata del ciclo..

I sostegni di gomma SoftSpike mantengono i tuoi bicchieri delicati in posizione verticale durante il ciclo di lavaggio, riducendo al minimo il rischio di danneggiamenti o rotture. Puoi avere la tranquillità che le tue stoviglie saranno trattate con la massima cura.

Il sistema Beam on Floor è una caratteristica intelligente che mantiene l’ambiente silenzioso in cucina. Invece dei fastidiosi segnali acustici, questa lavastoviglie proietta un puntino luminoso sul pavimento per segnalarti lo stato del ciclo di lavaggio: rosso quando è attivo, verde quando è terminato.

Mediaworld propone questa lavastoviglie da incasso Electrolux alla metà del prezzo! Parliamo infatti di uno sconto del 50% che la vede passare da € 999,99 a € 499,00.

Noi vi invitiamo a seguire le pagine di tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sul mondo dell’elettronica e non solo!