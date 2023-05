Toshiba Canvio Basics: versioni da 2 TB e 4 TB in offerta da MediaWorld

In questo articolo andremo a vedere l’offerta di MediaWorld che sta interessando l’hard disk esterno Toshiba Canvio Basics da 2 TB e 4 TB

Il mondo hardware è spesso ricco di prodotti che non riusciamo ad acquistare per via del loro costo. Che siate gamer o semplicemente utilizzate molto spazio per salvare tutti i vostri file preferiti che vi generano dei ricordi che volete portare sempre con voi, lo spazio di archiviazione è sempre un problema. Sebbene in un PC fisso si possa risolvere più facilmente, spesso e volentieri però preferiamo avere uno storage esterno sul quale salvare tutto e a volte dovremo comprarne più di uno.

Questi dispositivi di immagazzinamento dei dati sono molto comodi sia perché sono facili da trasportare, sia perché si possono utilizzare praticamente con qualsiasi computer. Tuttavia a volte il loro costo può risultare proibitivo per qualcuno che preferisce ripiegare su qualcosa di meno costoso e con meno capacità. Ecco perché oggi vi parleremo dell’offerta di MediaWorld riguardante l’hard disk esterno Toshiba Canvio Basics da 2 TB e 4 TB.

Cosa sapere sul Canvio Basics di Toshiba ora in offerta da MediaWorld

Questo particolare HDD è noto per le sue dimensioni veramente compatte e il peso esiguo. Si parla infatti di soli 149 g che lo rendono ottimo per essere trasportato ovunque, sia mettendolo in uno zainetto, ma anche nelle tasche dei pantaloni. Dotati di tecnologia USB 3.0, questi hard disk portatili sono molto più veloci rispetto ai dispositivi USB 2.0, pur essendo comunque compatibili, e consentono di trasferire più velocemente i file.

Tramite l’utilizzo Plug-and-Play non necessitano di nessun software terzo per funzionare sul vostro PC. Tutto quello che dovrete fare sarà collegare il dispositivo al PC tramite la porta USB e potrete già usarlo. Con oltre 50 anni di esperienza nella tecnologia di sviluppo di hard disk e standard di qualità senza paragoni, gli hard disk portatili Toshiba rappresentano una soluzione affidabile e sicura per archiviare i file.

MediaWorld sconta sia la versioni da 2 TB, acquistabile tramite questo link, a soli 59,00 € e quella da 4 TB, acquistabile tramite questo link, a 109,99 €. Cosa ne pensate di queste offerte? Fateci sapere le vostre nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte riguardanti l’universo hardware e non solo, continuate a seguire tuttotek.it!