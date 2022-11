Tineco: tutte le offerte per il Black Friday

Tineco, azienda che produce prodotti elettronici smart e di qualità per la casa, ha riservato una selezione di offerte dedicate al Black Friday, scopriamole insieme in questo articolo dedicato

Un’occasione unica per rinnovare i propri elettrodomestici e prendersi cura della propria casa con gli accessori migliori. Durante questo periodo di offerte, Tineco presenta i suoi prodotti di punta per lavaggio e aspirazione delle linee FLOOR ONE e PURE ONE. Gli utenti possono scegliere tra device senza filo, per rendere più agevoli le pulizie. I modelli in promozione sono: FLOOR ONE S5, PURE ONE S15 Pet, FLOOR ONE S3. I prodotti saranno disponibili a un prezzo scontato fino al 28 novembre.

Offerte Tineco: FLOOR ONE S5

Ancora più smart, Il FLOOR ONE S5, l’aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma della linea FLOOR ONE. Questo dispositivo è ancora più smart del fratello minore FLOOR ONE S3 e, vanta serbatoi dell’acqua più grandi: quello dedicato all’acqua sporca misura 0.8 L e, quello per l’acqua pulita 0.7 L.

In grado di raggiungere i bordi e i battiscopa più insidiosi grazie al design della spazzola. Come tutti i modelli della linea FLOOR ONE, S5 è progettato per completare l’autopulizia mentre si trova in ricarica sul proprio supporto a parete 3 in 1.

Disponibile a un prezzo di 379€ (prezzo di partenza: 519€). Solamente con l’acquisto sarà possibile utilizzare il codice TINECOPRBF per ricevere bottiglia di formula detergente gratuita.

(in offerta su amazon.it) Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Smart App e Assistente Vocale, Pulizia per Pavimenti e Superfici Asciutti o Bagnati, Fino a 35 min, Ottimo per Peli di Animali Aspirpolvere intelligente & mocio 2-in-1 – Rimuovi facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, bagnato e asciutto. È dotata della tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor di Tineco che permette di regolare automaticamente l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola, in base al tipo di sporco individuato.

PURE ONE S15 Pet: il miglior alleato per i pet owner | Le offerte Tineco

La serie PURE ONE è l’ideale per tutti i pet owner: PURE ONE S15 Pet è dotata di una spazzola con tecnologia Zero Tangle, in grado di prevenire spiacevoli aggrovigliamenti, con un design a doppio pettine combinato con setole oblique, in grado di separare e rimuovere i capelli dal rullo all’interno del serbatoio. PURE ONE S15 utilizza anche la tecnologia Pure Cyclone, che separa efficacemente aria e polvere.

Vanta un serbatoio semplice da pulire: basterà infatti premere la levetta presente accanto all’impugnatura, agevolando l’esperienza dei proprietari di animali domestici che si trovano a pulire le superfici della propria casa spesso più volte al giorno. Il suo sensore iLoop è in grado di impostare automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco, ottimizzando così l’autonomia. Disponibile a un prezzo di 399€ (prezzo di partenza: 499€).

Tineco PURE ONE S15 Pet Aspirapolvere Senza Fili, Scopa Elettrica, Potente,Spazzola Anti-Groviglio, Eccellente per la Pulizia di Peli di Animali Domestici, Pavimenti e Moquette, Connessione Wi-Fi SENSORE TINECO iLOOP SMART— S15 regola automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato, migliorando l'efficienza della pulizia e prolungando di 4 volte l'autonomia. Pulisce efficacemente fino a 130 m² con una singola carica, dal soffitto al pavimento, con accessori versatili.

FLOOR ONE S3: per una pulizia più smart |Le offerte Tineco

Il FLOOR ONE S3 è l’aspirapolvere e lavapavimenti Tineco dotato di iLoop Smart Sensor, in grado di rilevare in maniera automatica lo sporco umido e secco, garantendo una pulizia ottimale dei pavimenti in ambienti interni.

Floor One S3 vanta un Display LED all-in-one che monitora lo stato della pulizia, il livello della batteria, la potenza di aspirazione, il segnale WiFi ed eventuali malfunzionamenti.

Comodo da ricaricare e riporre, si avvale di un supporto a parete che permette al dispositivo di pulirsi automaticamente durante la sua ricarica. FLOOR ONE S3 ha un’autonomia di più di 35 minuti e, un serbatoio doppio, che separa l’acqua pulita da quella sporca. Disponibile a un prezzo di 299€ (prezzo di partenza: 409€).

