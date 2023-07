Tineco: ecco le offerte per l’Amazon Prime Day 2023

Tineco si aggiunge alle offerte di questo Amazon Prime Day 2023 con alcuni fra i suoi migliori aspirapolvere. Scopriamo i dettagli

L’evento più atteso da tutti i consumatori online è iniziato, portando importanti sconti su un’immensa quantità di prodotti. Il colosso statunitense degli ecommerce quindi si riprende prepotentemente la scena e molti utenti ne approfittano per acquistare ciò che serve loro nella vita comune risparmiando qualcosina. Tineco si è unita a queste offerte con i suoi prodotti che, in vista di questo Amazon Prime Day 2023, potremo acquistare a prezzi addirittura più bassi del 35%. Vediamo tutti i dettagli.

Ecco i prodotti Tineco caratterizzati dalle offerte dell’Amazon Prime Day 2023

Per gli amanti dell’ordine e della pulizia, Tineco ha ideato il pratico Floor One S5. Si tratta di una lavapavimenti che, grazie alle sue tre caratteristiche principali, il sistema di pulizia ad acqua corrente, l’autopulizia e asciugatura a prova di sanificazione e la tecnologia iLoop Smart Sensor, è in grado di far fronte a qualsiasi esigenza. Il dispositivo vanta ampi serbatoi per l’acqua, ma la caratteristica distintiva del modello è la presenza del sensore iLoop in grado di regolare automaticamente il flusso d’acqua, la potenza di aspirazione e la velocità del rullo in base alla tipologia di sporco. Il prezzo in offerta per questo modello è di 359 €.

Il modello Floor One S3 di Tineco è un innovativo lavapavimenti grazie al quale sarà possibile pulire e lavare le superfici di casa in unica passata e senza doversi mai sporcare. Grazie al sistema autopulente multistadio one-touch, non sarà più necessario toccare il rullo sporco. Infatti, premendo un semplice pulsante, si azionerà un processo di autopulizia del rullo e dei tubi, lasciando così le mani pulite e l’S3 nuovamente pronto per l’uso. Per questo modello il prezzo si abbassa a 269 €.

La serie PURE ONE è l’ideale per tutti i pet owner: PURE ONE S15 Essentials è dotata di una spazzola con tecnologia Zero Tangle, in grado di prevenire spiacevoli aggrovigliamenti, con un design a doppio pettine combinato con setole oblique, in grado di separare e rimuovere i capelli dal rullo all’interno del serbatoio. PURE ONE S15 utilizza anche la tecnologia Pure Cyclone, che separa efficacemente aria e polvere. Il prezzo scontato di questo modello raggiunge i 279 €.

Dedicato a tutti coloro che non sanno rinunciare alle pulizie ma che hanno poco spazio per conservare i propri elettrodomestici, Tineco arriva in loro aiuto proponendo il pratico 3 in 1 Floor one S5 combo power kit. La parola chiave è praticità, in quanto il modello di Tineco non solo riunisce le caratteristiche proprie dell’aspirapolvere e della lavapavimenti ma si trasforma anche in un pratico aspirabriciole. Per questo modello il prezzo previsto è di 399 €.

Per chi è alla ricerca di una lavapavimenti smart che permetta di affrontare nel migliore dei modi sessioni di pulizia impegnative, Tineco ha ideato il modello Floor One S7 Pro. Il prodotto garantisce una pulizia delle superfici più ostiche nel modo più efficiente possibile. Tutto ciò è possibile grazie alla presenza della tecnologia iLoop Smart Sensor in grado di rilevare lo sporco e regolare automaticamente il flusso d’acqua, la velocità del rullo e la potenza di aspirazione in base alle proprie esigenze. Per questo modello il prezzo scontato è di 649 €.

Queste erano le offerte di Tineco per questo Amazon Prime Day 2023. Vi ricordiamo che queste saranno attive fino alla fine di questa giornata. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte, continuate a seguire tuttotek.it!