Tineco: arrivano le imperdibili offerte di gennaio disonibili su Amazon

Nelle ultime ore l’azienda Tineco ha annunciato una serie di offerte in arrivo su Amazon che riguardano alcuni dei propri di punta; questi incredibili sconti si protrarranno per tutto il mese di gennaio

Per iniziare al meglio un nuovo anno, è comune sapere che ci sono due aspetti cruciali: organizzare una pulizia approfondita e riordinare gli spazi, oltre a fissare buoni propositi. Tineco offre una serie di promozioni disponibili su Amazon per alcuni dei suoi modelli selezionati e che saranno valide per l’intero mese di gennaio.

Dettagli sulle offerte di Tineco disponibili su Amazon

Per una pulizia completa e senza complicazioni, i modelli Tineco FLOOR ONE S7 Pro e Tineco FLOOR ONE S3 sono ideali per chi desidera iniziare il 2024 con una vera rivoluzione Il modello S7 Pro presenta un innovativo sistema di pulizia MHCBS (Balanced-Pressure Water Flow System). Un raschietto integrato rimuove la maggior parte dello sporco dal rullo prima dell’inizio del ciclo di pulizia successivo. Con l’uso di acqua pulita, il riciclo efficiente di quella sporca e una velocità di rotazione dei rulli di 450 giri/min, il tempo di asciugatura è ridotto e i residui di acqua sporca sono minimi. Impedendo così la diffusione di batteri.

Il modello S3, grazie alla tecnologia intelligente del sensore iLoop, individua automaticamente lo sporco, regolando la potenza di aspirazione e il flusso dell’acqua. Con un’autonomia di 35 minuti, è un valido alleato per le pulizie approfondite. Tineco FLOOR ONE S7 Pro è attualmente disponibile in offerta su Amazon a 659 euro (invece di 799 euro), mentre Tineco FLOOR ONE S3 è in promozione a 319 euro (invece di 409 euro).

Tineco FLOOR ONE S5 e PURE ONE Station Pet

Per chi cerca una pulizia rapida ma efficace, i modelli Tineco FLOOR ONE S5 e PURE ONE Station Pet sono perfetti, anche per coloro che hanno poco tempo per questo “reset” di inizio anno. Il modello S5 presenta un design esclusivo della spazzola che consente una pulizia ottimizzata senza striature, adatto a diverse aree difficili da raggiungere. Grazie ai capienti serbatoi da 0,8 litri di acqua pulita e 0,7 litri di acqua sporca, è possibile pulire più zone senza interruzioni.

PURE ONE Station Pet è un aspirapolvere multifunzione 4 in 1 con un’autonomia eccezionale di 60 giorni. Il cestino della polvere da 3 litri elimina la necessità di svuotamenti quotidiani. Tineco FLOOR ONE S5 è ora disponibile su Amazon a 389 euro (invece di 519 euro), mentre Tineco PURE ONE Station Pet è in offerta a 719 euro (invece di 799 euro).

Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Smart App e Assistente Vocale, Pulizia per Pavimenti e Superfici Asciutti o Bagnati, Ottimo per Peli di Animali Aspirpolvere intelligente & mocio 2-in-1 – Rimuovi facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, bagnato e asciutto. È dotata della tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor di Tineco che permette di regolare automaticamente l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola, in base al tipo di sporco individuato.

(in offerta su amazon.it) Tineco PURE ONE Station Pet aspirapolvere a bastone senza filo, stazione con autopulizia, spazzola ZeroTangle, leggero, aspirapolvere portatile OmniHub multifunzionale 4 in 1: dopo ogni pulizia, è sufficiente riportare l'aspirapolvere nell'OmniHub dove si pulirà automaticamente, si ricaricherà e si riponerà ordinatamente fornendo al contempo un rilevamento in tempo reale.

E voi? Cosa ne pensate di queste strepitose offerte sui prodotti Tineco? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).