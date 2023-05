The Last Of Us Part 1 per PC in sconto su Instant Gaming

Instant Gaming propone un interessante sconto per la versione PC di The Last Of Us Part 1. Scopriamo i dettagli in questa news

Dopo un esordio in pompa magna su PS5 (se ve la siete persa, trovate a questo link la nostra recensione in merito), il remake del celebre titolo sviluppato dai talentosi ragazzi di Naughty Dog è approdato lo scorso marzo anche su Steam, come annunciato durante la cerimonia dei TGA 2022. Se anche voi siete fra gli utenti PC desiderosi di vivere (o rivivere) l’emozionante avventura di Joel ed Ellie, con una grafica moderna, Instant Gaming propone un interessante sconto sul prezzo di listino di The Last Of Us Part 1.

Versione PC di The Last Of Us Part 1 in sconto del 41% su Instant Gaming

Ebbene sì, per la gioia di tutti gli utenti PC, Instant Gaming propone un allettante sconto del 41% su The Last Of Us Part 1, permettendo quindi di acquistarlo al prezzo di 35,42€. Il gioco è il remake del titolo uscito originariamente in esclusiva su PlayStation 3 nel 2013, e vanta una grafica completamente ricostruita utilizzando il motore grafico del sequel. In esso vengono narrate le avventure di Joel ed Ellie, costretti a combattere in un mondo distopico e post apocalittico, caduto in rovina a causa dell’epidemia di Cordyceps.

Se siete interessati ad approfittare di questa interessante offerta vi basterà cliccare sul link che trovate qua sotto per raggiungere la pagina dalla quale è possibile effettuare l’acquisto. Vi consigliamo di non aspettare troppo tempo in quanto la promozione potrebbe terminare a breve.

Cosa ne dite di questa interessantissima offerta? Avete già giocato questo remake, o pensate di farlo sfruttando quest’occasione? Diteci la vostra nei commenti e come sempre rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.