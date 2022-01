Teufel: ecco le offerte invernali per i prodotti audio

Come ben si sa, il mese di gennaio è sinonimo di saldi invernali. In questo mese di grandi sconti, anche Teufel infatti ha deciso di scontare considerevolmente i propri prodotti: vediamo quindi insieme tutte le offerte sui prodotti audio dell’azienda, così da poter trovare qualcosa che eventualmente può fare al caso vostro

Dopo che l’azienda è sbarcata anche nei mercati italiani nel 2020, abbiamo avuto la possibilità di tastare con mano la qualità audio dei prodotti di Teufel. Come abbiamo anche visto nella nostra recensione del Teufel Boomster, i prodotti dell’azienda tedesca racchiudono al loro interno ottima qualità e potenza audio. Accogliamo quindi con entusiasmo la notizia delle offerte audio invernali di Teufel, che comprendono prodotti provenienti da tutto il loro catalogo, valide fino al 31 gennaio. Vediamo di seguito di che cosa stiamo parlando di preciso!

Teufel: offerte audio su tanti prodotti per i saldi invernali

All’interno delle offerte audio di Teufel troviamo i prodotti suddivisi in due categorie. Per la categoria speaker e stereo, abbiamo il sopracitato Boomster (in versione 2020, versione depotenziata ma comunque validissima del Boomster 2021) scontato a 209,99€, insieme all’altoparlante Teufel One S (abbinabile con altri altoparlanti Teufel in modalità wireless) a 199,99€, al diffusore stereo da libreria Theater 500S a 289,99€ e al set home-cinema Ultima 40 Surround “5.1-Set” scontato a 749,99€ dai 999,99€.

Per quanto riguarda il mondo cuffie e auricolari, abbiamo le cuffie da gaming over-ear Cage scontate a 99,99€ rispetto ai 169,99€ standard. Per chi invece chi ama viaggiare ed è sempre in movimento, abbiamo le cuffie bluetooth over-ear con tecnologia noise-cancelling Real Blue NC a 129,99€, oppure gli auricolari Airy Sports a 59,99€.

Per rimanerw aggiornati sui prodotti Teufel e su tutte le offerte hardware del momento, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite vi piacciono i videogiochi e volete comprare chiavi a prezzi scontati, potete farlo passando per il nostro link a Instant Gaming.